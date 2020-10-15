皮膚癌︱曬太陽每日15分鐘就足夠 皮膚曝曬3次患癌風險高3倍

曬太陽吸收維他命D 建議多進食三文魚、吞拿魚、魚肝油和蛋黃攝取

只要會接觸陽光，都會有患皮膚癌的風險。根據香港癌症資料統計中心（Hong Kong Cancer Registry）在2017年發表的統計數據，皮膚癌屬香港常見癌症第七位，在2017年錄得的癌症新症當中就有3.6%屬皮膚癌個案。皮膚癌分為非黑色素瘤及黑色素瘤，其他較不常見的皮膚癌可源自汗腺和毛囊。雖然皮膚癌的死亡率不算高，但都千萬不能輕視。

香港皮膚癌發病數字 十年升7成

不少人以為白種人或皮膚白的人才會有皮膚癌，的確西方國家的患病人數較多，不過其實皮膚癌的全球發病數字不停增加，而香港的發病數字亦不斷上升，如2004年只有594宗非黑素瘤皮膚癌，但2015年卻錄得1,018宗，上升超過七成。

皮膚經過3次曝曬並形成水泡 皮膚癌風險高3倍

近期流行進行水上活動，出海搞水上party、滑浪等都會曝曬，令皮膚長時間直接暴露在陽光下。有人會以為偶然曝曬，不會引致皮膚癌，但以相對風險1為標準，表示患癌風險沒有增加或減少，其實只要皮膚經過2次曝曬並形成水泡，日後引發黑素瘤皮膚癌的相對風險便會升至1.7。如果連續經過3次曝曬並形成水泡的話，相對風險更會增加到3.8。

每日曬太陽15分鐘 可製造足夠維他命D

不少人常提及「多曬太陽好」，認為要經常曬太陽，身體才能製造足夠的維他命D。的確維他命D對身體很重要，可以保持骨骼健康，同時調節免疫功能。但其實每日曬太陽10到15分鐘已能製造足夠的維他命D，曬30分鐘轉換的維他命D濃度，不會比曬15分鐘多，而曬黑的皮膚所提供的保護，其實僅如塗上SPF4的防曬產品的功效，多曬無益。同時，可從日常飲食中吸收維他命D，含豐富維他命D的食物包括三文魚、吞拿魚、魚肝油和蛋黃等。

撰文：鄭詩詠

資料來源：消費者委員會、衞生署

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