寶馬i8｜客製變有型 懷舊風Taraschi Berardo限量版

BMW寶馬i8客製限量版Taraschi Berardo

雖然個人覺得寶馬（BMW）i8幾有型，可惜今年6月已經停產。不過這部plug-in hybrid跑車還有被意大利Taraschi客製化限量推出，變成有點懷舊風格的Taraschi Berardo。和i8本身的科幻各走極端，但一樣好看高性能。

Taraschi是意大利品牌，由賽車手Berardo Taraschi於1947年創立。今次新車以寶馬i8為基本再改裝，更以品牌創立人名字命名，這部Taraschi Berardo擁有手製鋁金屬車身，再配上i8的底盤及動力系統。

Taraschi Berardo在外形上完全擺脫i8的科幻感，以1953年Giaur 750 Sport Champion為設計靈感，而在i8保留下來的則有Butterfly車門。車身比i8長300mm，主要在車尾部份伸延，而車廂則用上啡色及忌廉色的皮革，加上木紋裝飾，很有經典味，而中控台的設計更令人想起古董傢私。

廠方暫時未公佈會限量製作多少輛，亦未有車價可以看到，不過預計不是驚人地低，就是驚人地高。性能方面，最大馬力420ps，比寶馬i8的374ps提升不少，而0-100km/h加速則只需3.9秒，極速280km/h。而且還會有高性能型號、強化引擎及電動馬達，最大馬力高達470ps及520ps。

撰文：Michael

編輯：鄒仲安

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