兒童口罩｜K Kwong教路4招分辨真假日本口罩 兒童口罩3大變細秘技

K Kwong教分清日本兒童口罩，實試印花口罩防水性，親授口罩貼臉秘技（附20款兒童口罩檢測報告）

不少學校開始復課，學童必定要有足夠的口罩才可安心上課。化學博士K Kwong指，市面上的日本兒童口罩或印花口罩花多眼亂，要選購到優質真貨，的確要花點工夫；即使買到良好的口罩，若不貼臉也是白費功夫。因此，K Kwong將教4招分清日本兒童口罩、詳細講解印花口罩的問題，並親授3大貼臉秘技。

附20款兒童口罩檢測報告：https://hk.adai.ly/e/zmSysqzwxab

4招分清真・日本口罩

一、睇包裝印字

市面上有不少仿日本製口罩印有日文字。K Kwong表示，通常真日本口罩的包裝無論大小字體都非常清晰。相反，仿製品則較模糊，因為是用日本口罩的包裝再印上自己的字體。

二、條碼及售後服務

日本人的細心亦可見於口罩，包裝背面會印有日本電話，以便聯絡；日本條碼是「4」字開頭，可留意包裝條碼數字。

三、鼻線材料

日本兒童口罩規定是不可用金屬製的鼻線，所以如果兒童口罩有金屬鼻線，一定不是日本口罩。

四、口罩底色

日本大部份兒童口罩底色通常是淺白色，而印花是食物顏料印，也不會太清楚。

兒童口罩顏料多或失防水性

K Kwong提醒，口罩面層一般都是防水，正常是難以印刷，如果印上很多顏色，口罩面層的防水性或者已較弱。

因此，買大量印花口罩前，最好先買一兩個用水試排水性。可先用水滴在面層測試防水性能，如未吸入水份則安全。亦可以把整個口罩弄濕，再把印花一面放在吸水廚房紙上，一段時間後檢查有否「甩色」。

3大秘技助口罩變細更貼面

同時，不少家長都會用一種名為「交叉繩戴法」，將耳繩打「交叉」、形成「X」字，務求令口罩更緊貼臉。可是，此做法會令上下耳繩向中間拉、側面的罅位變得更大，變成依靠兩邊罅位呼吸，而沒經過口罩過濾空氣，K Kwong直言：「戴咗等如冇戴」。

所以，家長要留意以下3大正確秘技，有助口罩變細之餘亦同時貼臉。

秘技一：修剪兩邊

這方法相當簡單，就是把口罩左右兩側的四（或三）行超聲波「啤位」剪成兩行，便可以增加兩邊邊位弧度，做成更貼面的效果，其實相同方法也可應用於成人口罩，但要注意不能剪得太深，否則會破壞口罩結構。

秘技二：口罩邊位打結

把兩邊耳繩在近口罩邊位打結，再把口罩兩邊向內摺即可，這方法除了可變細口罩，還可令口罩更立體，減少小朋友弄濕口罩的機會。

秘技三：變細再變細

如果方法二對小朋友而言仍是太大，K Kwong說還可以在兩邊超聲波位的中間位置開一個小孔，再把耳繩由內向外穿出，就可做到比方法二更細一點的口罩。

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撰文：周伯臻

記者：韓繼聰

編輯：鄒仲安

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