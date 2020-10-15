消委會︱有白胡椒粉含米及指天椒小心過敏 薑蒜能調味亦有藥用價值

消委會測試37款乾香料，9款含致癌物。天然香料藥用價值多：胡椒治腸胃病、蒜助預防心血管疾病、薑能驅寒止嘔

煮食用的乾香料可算是市民的居家必備，少許調味就可以令菜餚增添滋味。消委會測試了37款預先包裝及非預先包裝的乾香料，包括廚房常備的胡椒、薑、蒜、咖喱、混合香料等，結果卻發現9款樣本含有黃曲霉毒素或赭曲霉毒素A等致癌物質，情況令人擔憂。乾香料雖然方便，但成份成疑，不如多使用天然的香料，除了調味用途，原來香料還有不少的藥用價值。

黑、白胡椒能治腸胃症狀

胡椒是胡椒科植物胡椒（Piper nigrum L.）的乾燥近成熟或成熟果實。黑胡椒和白胡椒屬同種植物，只是採收時間及加工工序不同。黑胡椒由烹煮曬乾的未成熟果實製成，呈球形，表面是黑棕色，質地硬，氣芳香，味辛辣。在傳統醫學上，黑胡椒被用作治療腸胃症狀，例如腸胃脹氣、消化不良、火燒心、反胃等。

白胡椒則是由烹煮曬乾的成熟果實製成，大多生長於熱帶的亞洲國家，白胡椒沒有外果皮，表面是灰白色或淡黃白色。白胡椒可以用來治療胃部不適、瘧疾、造成腹瀉（如霍亂）的細菌感染，亦可以緩解疼痛和發炎反應。

消委會報告發現，有部份白胡椒粉樣本的產品名稱和外觀，雖然與其他白胡椒粉樣本無異，但配料表卻顯示加入了米和指天椒，建議在選購時細心查看包裝上的配料表，尤其是有食物敏感的人士要特別注意。不過，如果成份中只含單一配料，配料標籤可獲豁免，所以純正100%白胡椒粉產品的包裝上可能不會載有配料表。

蒜性溫 有助預防心血管疾病

大蒜為百合科蔥屬植物蒜（Allium sativum L.）的鱗莖，主要產自山東、福建、河南等地。大蒜味辛、性溫，有溫中健胃、消食解毒之用，主治飲食積滯、脘腹冷痛、水腫脹滿、泄瀉等。科學實證大蒜可以有助預防心血管疾病，大蒜中的大蒜烯能干擾血液蛋白，減少血塊形成，避免血管栓塞，而且可以減少10%至15%的總膽固醇及低密度膽固醇，減少血管硬化的機率。

不過，長期進食太多蒜，會令身體燥熱，容易熱氣，對於體質偏熱的高血壓病人來說，進食過量性溫的生蒜，只會令身體燥上加燥。另外，大蒜有消食作用，會令胃酸加速分泌，所以有胃潰瘍、腸潰瘍，甚至有慢性胃痛的人，都不適合長期食用生蒜。

薑能驅寒止嘔

薑為薑科植物薑（Zingiber officinale）的根莖。薑的表面是褐黃色或灰棕色，根莖折斷面呈淺黃色。薑肉味辛，性微溫，可解表散寒，溫中止嘔，化痰止咳，主治風寒感冒，胃寒嘔吐，寒痰咳嗽。

薑屬於安全性高的草本植物，幾乎沒有副作用，不過進食過多可能會引發輕微胃灼熱，建議適量攝取，或者搭配其他食物，以減少空腹食用的刺激感。

以上香料的藥用價值多，遠超於調味作用，不過如要作為藥材使用，應先諮詢中醫師的意見。

撰文：鄭詩詠

資料來源：消費者委員會

編輯：鄒仲安

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