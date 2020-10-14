香港領養動物｜2歲唐狗Shawn曾被捕獸器所傷 你願意耐心地跟牠建立關係嗎？

愛護動物協會的雄性唐狗Shawn正等待領養

香港每天都有數以千百計的動物正在尋找可以安居的地方，你願意為這些孩子帶來希望和曙光嗎？以領養代替購買，你也可以給牠一個溫暖的家。《每日一領養》為你提供尋家孩子的資訊，今天的主角是來自愛護動物協會的Shawn。

名字：Shawn

品種：唐狗

性別：雄性

年齡：2歲

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號：487962

晶片編號：603 626 793

性格溫馴和友善的Shawn是由愛協督察拯救回來的。當時牠被捕獸器所傷，幸好經協會獸醫團隊悉心照顧後已完全康復。意外後Shawn心靈受到創傷，比較膽小和慢熱，所以新家庭須要花點耐性和時間跟牠建立關係。我們相信溫柔的牠在新家庭的愛和照顧下可慢慢建立自信，成為一個好夥伴。快來愛協探望Shawn吧！

愛護動物協會資訊

豁免牌照號碼：ORG-00002

官方網站﹕https://www.spca.org.hk/ch/

以上資料的最後更新日期為2020年10月15日，詳細領養資訊可瀏覽愛護動物協會的官方網站，領養申請的接收及批核將由該機構全權負責。

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