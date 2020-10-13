Club 71月尾結業｜業主拒減租 中環經營酒吧30年由64到71 同路人當作第二個家熟客搞婚禮

學運社運界聚腳地 武漢肺炎下生意慘淡付不起租金無奈告別

位於中環荷李活道的Club 71（71吧），前身是座落蘭桂坊的Club 64，30年來都是香港學運和社運界聚腳地，在反送中時即使生意冷淡，仍然多次向示威者開放，如今敵不過武漢肺炎，一個時代的酒吧，要告別了。

十幾年前羅大佑請了一位居港英國人為他製作木結他，那英國人拋下一個中環地址，要他去那兒取貨。羅大佑沿卑利街斜路轉入一條冷巷，才發現藏身百子里公園前的酒吧Club 71。

這兒跟中環其他酒吧不同，客人有大學講師、社運人士、文化人和音樂人，即使素未謀面也很易打成一片，令這位結他技師Simon Pinder深愛不已，多年來常約客人來交收結他，包括後來成為朋友的羅大佑。

Simon說：「香港的酒吧要麼全是外國人，要麼全是香港人，只有這兒文化融合，外國人和香港人對等交流。」Club 71的外國人也特別關心香港時事，Simon常跟其他酒客討論政治。

識老婆兼擺酒 婚後帶仔女蒲吧

這晚他跟太太Freda抱着子女來Club 71。雨傘運動那年，他們在Club 71相遇，女方是髮型師又參加反高鐵運動，Simon對她一見鍾情，當晚問了她的電話號碼，兩日後約人家拍拖居然又去Club 71。

雙方的朋友多是Club 71常客，婚禮也乾脆在這兒舉行，婚後照抱着子女來酒吧，在人家飲酒的椅上換尿片。Simon說：「Club 71是令我留在香港的其中一個原因，我住離島，這是我在市區的家。」

Club 71反送中時經營困難，獲業主減了一點租金，但武漢肺炎令生意更慘淡，休業三個月要照交租，這時業主要求收回原有租金，Club 71老闆馬麗華決定於10月30日結業。消息傳出後，這晚很多人像Simon趕來幫襯，大家對這間酒吧戀戀不捨，反而要馬麗華安慰，「有些人口裏沒說可惜，但眼神很不捨，不過凡事有聚有散。」

Club 71的酒客與別不同，因為這位酒吧老闆也與別不同。1990年，即六四屠城翌年，馬麗華明明滴酒不沾，決定跟朋友在蘭桂坊開Club 64，她當時想，「如果日常生活有人提六四，一年就不會只有六月四日才提。」

正如一年半前，店舖沒有計劃做黃店，只因為參與反送中而吸引同路人，Club 64也自然吸引了關心社會的酒客，約聚會就說：「今晚去六四。」2004年，Club 64抵不住蘭桂坊租金要結業，半年後搬到現址，改名為Club 71。

一間酒吧結業，酒客大可以去另一間酒吧，但Club 71不是普通酒吧，而是結識志同道合的地方，於是像Simon這類Club 64舊客，才會不離不棄追隨到Club 71。

客人卧虎藏龍 jam歌誦詩開齋會

這兒的客人卧虎藏龍，試過有人高聲讀詩，鄰桌用笛音和應；有人把弄酒牆上的結他，即有其他樂器和音，馬麗華說：「在這兒玩音樂無需約定，只要有一個人開始，自然有其他人加入，試過有人帶着大提琴來，我們要關門隔音。」

Club 71沒有廚房，只供酒不賣食物，大家也不介意買外賣來飲酒，甚至帶自己煮的食物來分享，「有位客人經常下廚，明明那晚煮三鞭湯，又會故意為兩位食素的同事煮齋。」其中一位食素的同事正是店長陳小萍。她以前是學運骨幹，做過環保組織和議員助理，擁有一個文化研究碩士學位，四年來負擔Club 71主要工作。她連休班的日子也約朋友回來聊天，明明自己是客人，也欣然為其他客人服務，斟茶遞酒。

由Club 64至Club 71，馬麗華經營酒吧至今30年，早就想有年輕一代接手，也很樂意熟客自己開又叫Club 71的酒吧，她說：「很多客人跟我說七一吧跟其他酒吧不同，來到好像回到家裏，很易找人聊天，那麼最好每區都有七一吧。」

採訪：呂珠玲

攝影：陳港怡

製作：方嘉

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