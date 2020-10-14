台灣猴硐貓村｜新北市貓村現4棄貓恐釀防疫缺口 棄養者最高判罰15萬台幣

4貓咪被棄台灣景點猴硐貓村 動保處指外來貓隻無打疫苗恐傳播疾病

台灣新北市的猴硐貓村因為處處可見貓貓，被稱為「貓天堂」，遊客絡繹不絕。不過當地動保處近日表示，有人疑故意入村棄貓，其中3隻被遺棄的貓貓現已獲領養。動保處批評棄養者自私，入村棄養貓隻恐對貓村造成防疫缺口，現正追查棄養者身份。

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新北市動保處近日表示，8月初接報猴硐貓村有人棄養一窩4隻母貓和奶貓。獸醫檢查時發現母貓的腹部有一處淺傷口，經治理後無恙，絕育後將開放領養；同被遺棄的3隻奶貓亦已獲人領養。

動保處指台鐵及警方正翻查猴硐車站及周遭道路的閉路電視片段，以找出棄養者身份。根據動物保護法第29條，棄養動物者可被判罰最高15萬元新台幣（約4萬港元）。

由瑞芳動物之家管理的猴硐貓村，在每年9月會安排義工入村為貓貓注射疫苗預防疾病。動保處呼籲民眾切勿將外來貓隻帶到猴硐貓村遺棄，以免造成防疫缺口，令當地的貓隻感染疾病；又勸喻民眾維護貓村觀光形象。

資料來源：新北市動保處

撰文：陳曉欣

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