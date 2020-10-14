Emily in Paris｜Netflix熱播巴黎版《色慾都市》劣評如潮 導演老貓燒鬚製作膚淺「港女劇」越睇越嬲 ——阿蘭

Netflix熱播Emily in Paris由Sex and the City導演Darren Star操刀

Netflix的《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris，下稱《艾》）最近大熱，朋友稱其為拍給女士看的鹹片（girl porn）。這部劇睇落似《花邊教主》、《色慾都市》等節奏鮮明、賣型男索女靚衫靚鞋的浪漫都市喜劇，雖然我不再十八廿二，但對法式風情仍有幻想，姑且睇吓。不過睇完幾集，內心不但毫無心心眼波瀾，仲居然睇到有啲嬲。叠高枕頭想了一夜，我終於明白，因為艾蜜莉太過「完美」。

不論國界，巴黎是眾多年輕女生的慾望投射。看看Instagram賬號 @parisianvibe，就會明白何謂法式幻想：一個個纖瘦苗條的女孩「effortlessly chic」地遊走巴黎街頭，早餐食牛角包黑啡，着碎花裙左手挽袋右手拎住支法包、坐在街頭點支煙看本書、在陽台天台與愛人接吻。賬號擁有近60萬追蹤者，證明法國幻想從不乏市場。

《艾》就是為滿足此市場而設，故事講述二十多歲的美國甜心，出乎意料獲得夢寐以求在巴黎工作的機會，決心在異地鴻圖大展，展開刺激冒險旅程。《艾》在本月初播出後劣評如潮，那膚淺劇情、女主角的時裝車禍和冒犯法人的文化差異，被歐美媒體批評得體無完膚。不過我最在意的是劇集處理女主角的手法。

女主角艾蜜莉被描寫為dumb blonde、airhead、得個靚樣、性格囂張狂妄、平面空洞，直至劇終角色發展依然為零。她的工作專業被設定為社交媒體編輯，不斷強調要將美國那套宣傳文化搬字過紙傳授法人，但手法極之膚淺業餘，玩過社交媒體都知冇咁簡單。再者，艾蜜莉毋須融入文化花都，而是巴黎主動向她卑躬屈膝：在主角光環庇祐之下，她對法國文化語言嗤之以鼻，不懂法文卻轉角就遇到說流利英文的朋友愛人；坐公園認識到中國拉鏈大王千金，隨時出現為她嚮導巴黎；鋸塊扒遇到型男大廚為她神魂顛倒；屋企冇水沖涼，4樓爆肌男鄰居即刻英勇拯救……艾蜜莉的歷險記毫無掙扎，但她仍睜起大眼睛可憐無辜地說「我愛巴黎，只是巴黎不愛我！」。

最得人驚係，無論面對善意批評還是人身攻擊，艾蜜莉都臉不改容一笑置之，繼續狂妄白目，成為人生贏家。表面上她像鋼一樣自信強大，面對逆境感覺亦絲毫無損，但再諗深一層，她的「成功」完全出於意外偶然，而非她撞板跌碰後成長之產物。第三集，艾蜜莉大大咧咧搬出女權學者Laura Mulvey著名的Male Gaze（男性凝視）理論，批評男上司為滿足性慾，物化（objectify）女性，是性別歧視。但諷刺的是，男導演Darren Star將女主角包裝成獨立完美的女性典範，卻沒給她具說服力的真材實料、人格複雜性或角色發展，是超現實的矛盾。

我認為這只是「女人要像男人般無堅不摧」，流於表面的偽女性獨立，毫不探究真實女性的心理掙扎，是另一種貶低女性的男性凝視。導演似乎停留在自己拍《色慾都市》的光輝歲月，以為用廿年前同一套路，觀眾都會照受。可能睇過《紐約叻女》（Girls）、《凡事哈》（Frances Ha）這些由女導演製作、具豐富真實女性角色的作品後，我已經返唔到轉頭。

冇比較就冇傷害，在2006年上映的《穿Prada的惡魔》不但是永不過時的視覺盛宴，夢幻之餘亦真正做到賦予女性自主。女主角從學霸土包咬牙切齒搏老命做嘢，終於華麗變身成時尚女魔頭的得力助手。不過她了解自己後清醒過來，從紙醉金迷回歸平淡，劇終達成當記者的夢想，比起《艾》有深度得多。

讀者可能覺得，純粹輕鬆喜劇何必如此認真？但事實是，很多女性的確會被這種劇集洗腦。看着艾蜜利，我想起了以前共事過的外籍女同事。她沉迷Instagram，想做時尚博主，每日濃妝艷抹着到花枝招展返工，要自己做個無敵女超人，態度強勢絕不妥協，但對惡霸女上司言聽計從，心理不平衡就向無辜同事連珠爆發。然而她最愛發表女性獨立自愛偉論，時刻強調自己經濟精神獨立，成功活出都市女性應有模樣，卻是我遇過最浮躁焦慮、最不自愛的人。

女性要滿足對巴黎的幻想，其實仲有好多好戲參考，如《天使愛美麗》、《情迷午夜巴黎》、《日落巴黎》、《我愛巴黎》、《藍白紅三部曲之藍》等，更顯巴黎花都氣息。而戲裏真正獨立自主的女角們，更值得人嚮往模仿。

撰文：阿蘭

編輯：鄒仲安

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