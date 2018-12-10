Flycation環港遊Live｜記者直擊1.5小時遊飛機河 HK Express「環港遊」 機票最貴$1,500 兩小時售罄

香港快運航空HK Express推出香港首個Flycation「環港遊」航班，記者將率先直播

有得飛你飛唔飛？香港快運航空HK Express於上星期10月9日推出了Flycation「環港遊」航班 ，3班長達1.5小時的「香港飛香港」航班分別於2020年11月1日、7 日及8日出發，票價由$388起（連機場費用$528起），最貴炒高4倍至$1,500。所有機票於開售後兩小時內已全數售罄，反應相當熱烈！

買不到機票的朋友不用擔心，10月15日（星期四）下午，《籽想旅行》記者將會率先坐上「環港遊」航班，帶讀者體驗一下在香港上空自轉的快感！據HK Express表示，每位旅客將會收到禮品包，內含多份來自韓國、日本、泰國等特色禮物，藉以一解港人「思鄉」之愁。另外，飛機上除了可以欣賞香港景緻之外，更有遊戲玩。HK Express對機上活動保持神秘，如欲了解更多，請留意《果籽》直播節目《直擊香港1.5小時飛機河》！

《直擊香港1.5小時飛機河》

日期：2020年10月15日（星期四） 下午1:45

主持：記者Apple

直播地點：香港國際機場

果燃台：https://hk.feature.appledaily.com/goodestchannel/

Facebook： www.facebook.com/travel.appleseed

記者：黃曉楓

編輯：鄒仲安

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！