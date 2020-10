焦慮│大學硏究指隔離增患抑鬱焦慮風險 焦慮嚴重或會過度洗手

隔離過度 兒童焦慮增

疫情下的停課、隔離增加兒童及青少年日後患上抑鬱及焦慮的風險,影響他們的精神健康。新冠肺炎全球大流行帶來的影響還是難以估計,在患者人數屢創新高的同時,專家亦開始注意到因疫情推行一系列的停課、社區隔離等措施,對兒童及青少年的精神健康帶來了甚麼影響。

多個國家的學者及專家針對了兒童及青少年進行了各項大型的問卷調查。目標是找出疫情對他們的精神健康之影響。

其中一項在今年4月發表,由西班牙及意大利大學學者合作的問卷調查,在意大利和西班牙(共181個城鎮),訪問了1,143名家長,他們孩子的年齡由3歲至18歲,目標是探討隔離對他們孩子的心理影響。有85.7%的家長均表示他們的孩子在隔離期間的情緒及行為起了以下變化︰

同時間兩項針對中國進行的網上問卷調查亦顯示,有近23%的受訪者(359位兒童,3,254位7至18歲的青少年)呈現抑鬱的症狀,較中國平均13.2%的抑鬱症發病率為高。結果亦發現當中沒有抑鬱及焦慮症狀的受訪者,他們通常是對情緒病有基本認識,以及知道一些控制情緒的方法。這或許能使他們可以自我調適一些壓力。

多國對兒童及青少年的精神健康狀態的統計,亦促使了英國巴斯大學聯同其他大學的團隊,運用了刊登在MEDLINE , PsycInfo等及至2020年3月尾的相關硏究文章作回顧。他們看到兒童和青少年的孤獨感與心理健康問題之間的關係,當孤獨感隨着年日仍持續存在於兒童心內,兒童和青少年其後患上抑鬱及焦慮症的風險亦會相應增加。

報告亦指出在強制隔離結束後,兒童及青少年的抑鬱和焦慮的情況,可能會增加。他們建議在疫情期間應有一些預防性的支援去識別孩子及青少年的精神健康需要,以及為未來可能增加的精神健康問題做好準備工作。

那到底如何識辨孩子及青少年情緒需要?巴斯大學的臨床心理學博士Jo Daniels說有焦慮傾向的孩子或少年或會有以下表現︰

1. 不停地過度洗手

2. 對於日常喜愛的活動提不起興趣

3. 甚麼都不想碰,因為怕接觸到病毒

4. 除通常的壓力迹象外,會不斷向成人尋求一些保證承諾

同樣來自巴斯大學心理學系的 Maria Loades博士,亦提到當孩子重返園時,他們需要時間去適應學術上,甚至是社交及情緖上變化。她建議家長可給時間及空間予孩子,或者可透過遊戲彼此聯繫,令他們有機會處理自己的情緒之餘,亦可及時與他人分享經驗。

同時家長或老師應留意孩子的情況,找機會讓他們講出自己的擔心,並鼓勵他們去克服懼怕。家長亦應留意自己的情緒需要,因有硏究指家長的情緒行為亦直接對孩子構成影響。如察覺到自己或孩子有需要,應盡快尋求專業協助,及早作介入治療。

撰文︰李飛

