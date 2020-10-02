我不是精神病｜咀嚼聲口水聲引發頭痛眼乾症狀 DJ恐音20年：感覺心跳加速憤怒及恐懼

恐音症人士聽到咀嚼聲、口水聲會有頭痛、眼乾症狀，衍生恐懼及憤怒情緒。恐音症未列入精神病診斷手冊，但可考慮認知行為治療幫助患者。

近年，ASMR（Autonomous sensory meridian response，自發性知覺高潮反應）網絡短片大行其道，陰聲細氣說話、咀嚼食物、磨擦物件等音效，猶如幫耳朵「搔癢」，刺激大腦產生令人愉悅放鬆的感覺。不過，陳展毅對這個潮流十分不解，因為他有恐音症（Misophonia）超過20年，別人進食時的咀嚼聲讓他抓狂，出現頭痛、眼乾，甚至「怯」到即刻逃離現場。

恐音症在醫學界屬新概念，真正引起關注，要數2017年英國紐卡素大學神經科學研究所在《當代生物學》發表的研究報告。他們分別找來20名有及沒有恐音症狀的人，讓他們聆聽中性聲音（咖啡室環境、雨聲）、大部份人厭惡的聲音（尖叫、啼哭）及觸發恐音症的聲音（咀嚼聲、呼吸聲），同時用功能性磁力共振掃描腦部。恐音症人士被聲音觸發時，負責處理感官和情緒關係的前島葉皮質（anterior insular cortex）異常活躍，繼而出現心跳加速、冒汗等壓力反應，衍生憤怒及恐懼，一般人則沒有此現象。

四年前，阿毅在網上見到這資訊，「都幾感動，因為廿年來都覺得自己是異類。」他記憶所及，第一次「發病」是中四和家人同桌吃飯，爸爸大聲咀嚼使他十分難受，「最初以為青少年反叛期針對老竇，後來發現聽到其他人的口水聲，我都會有反應。」煩躁和恐懼是最快浮現的情緒，如無法逃避，眼前像閃過強光、頭痛欲裂。「最印象深刻有次放學排隊搭巴士，被一班飛仔夾在中間，他們咬着香口膠吹水，口水聲此起彼落，360度環迴立體聲下，我當場哭了出來。」

戲院爆谷聲高危 標籤朋友聚餐

日常生活中，阿毅總小心翼翼。出街吃飯，他會留意前後左右食客的吃相，試過轉三次位才有一餐「安樂茶飯」，也曾避無可避即刻走人。他更形容電影院危機四伏，「一有人開始吃爆谷，我就看不下了，只聽到jap jap聲。」不過他說，就算身處嘈雜環境，若一旦被觸發，大腦似會自動放大聲音，像被無數根針刺在耳朵。

久而久之，他見到別人撕開零食包裝，就開始擔心對方吃東西太大聲，經常要開聲叫身邊人「幫幫手細聲啲」，卻不時遭責備反應過大。「小時候媽媽曾不耐煩，反叫我有病就看醫生，也有人說張大嘴巴吃飯更好味！」阿毅惟有默默在心中「標籤」友人，避免和會發出咀嚼聲的朋友聚餐。不過，他當音響工程營業員多年，經常和客人在餐桌上洽談生意，若對方口沫橫飛，「我會不自覺皺眉，表情好不寬容，因為忍得好辛苦。」

正常人也有難以忍受的聲音，例如指甲刮玻璃、金屬碰撞等高頻率噪音，阿毅卻受到多數人認為屬中性的聲音滋擾，例如持續的按筆、訊息提示、滴水聲，原因何在？腦神經科專科醫生盧文偉指，目前研究無辦法驗證腦部變化和恐音反應的因果關係，他估計與不好的記憶有關。「首次聽到該聲音，當事人正好處於激動、緊張或焦慮狀態，可能從此對聲音反應激烈。就像小朋友跌倒受傷後不敢再站上高處，變成畏高，不玩機動遊戲。」一旦逃避得到解脫，大腦會更「鼓勵」逃避，甚至有選擇性敏感反應，觸發聲音量再小都聽得見。盧醫生說，即使當事人記不起首次恐懼經驗（尤其幼童階段記憶模糊），但大腦認知已受影響，可形成不自覺的「行為記憶」。

調整聲音耐受性 慎選降噪耳機

美國衞生研究院在罕見病網站，將恐音症列為慢性疾病，但由於沒有被列入《精神疾病診斷與統計手冊》，沒有標準治療方法，聲音治療及認知行為治療均可考慮。臨床聽力學家黃靖曄指出，對不同聲音的忍耐力異常地下降，屬於聽覺過敏，可伴隨聽覺退化及耳鳴症狀。透過響度不適閾測試 （Loudness Discomfort Level, LDLs），找出患者對聲音的耐受性，排除疾病原因後，治療可透過漸進式提高引起過敏的聲音，重新調整患者認知。耳鳴減敏療法（Tinnitus Retraining Therapy, TRT） ，即持續接觸寬頻噪音，也可提高聲音耐受度。她提醒，戴耳塞是患者常犯錯誤，有實驗證明，長期減少聲源進入聽覺反而變得更敏感。

阿毅雖然沒有求醫，但比起入耳式耳筒未普及的年代，現時已懂得與恐音症共處。他出街會帶備降噪耳機，每當被觸發，就會即刻聽音樂轉移注意力，放鬆心情。熟悉音響設備的他認為Airpods Pro是不錯的工具，想聽到幾多環境聲，手提電話可輕易轉換不同降噪模式。Bose牌子的耳筒雖然降噪程度較高、較靚聲，但耳壓也較大，常戴容易痛。他的好友也非常諒解，「人人都有喜惡，恐音症不是很飄忽，有章可循，自然可以遷就。相反來看，他的敏感也有好處，因為他推薦的餐廳一定很舒適。」

記者：馮穎思

攝影：潘志恆

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