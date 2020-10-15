你的優惠│開到荼蘼花未了 「花語」如何寄情人間千年？

世間上要傳情達意的方法有很多，憑字寄意，憑歌傳情等等，大家都耳熟能詳。現代的數碼科技，更讓我們可以在彈指之間，完成對千里之外摰愛的點點慰問。不過要數到最跨地域、歷史、文化、語言文字的一種方法，就一定要數到「花」。縱使花的生命有限，但它的意象卻可以無限引申。到底千百年來，「花」是如何在歷史上成為我們的信差，為人們締結了千百萬個情感聯繫？

花之所以可以成為傳情達意的工具，在工藝技術不發達的遠古，主要來自花的多變性及方便性。在遠古的文化中，不少文明的文字系統都尚未完整，甚至未被發明。在這段時間，人類的手工藝技術多半尚未成熟，還需要工匠大花時間心血，才可製成一件手工藝品。因此來自大自然，毋須大量人工心血，就可以獲得的美麗花朵，就自然成為性價比最高的藝術品，可以在各式廟宇祭祀的活動上被大量用上。因此根據記載，古埃及人在公元前2800年前，就已經會用蓮花、紫羅蘭、茉莉、百合、水仙，裝飾供品、餐桌、製作花環和花圈，用以對神祇表示尊敬。

在對神祇傳遞尊敬後，到了古希臘除了對諸神表示敬仰外，更加轉向對人「大花心思」。例如公元前600年時期，人們會以花製作成花環及豐裕之角（Cornucopia，亦有中譯為聚寶角），用以對人表示慷慨友好之情。而承傳到今日對奧運會的勝出運動員獻上花環頭飾的傳統，亦起源於此。常青藤、橡樹葉、落葉松、萬壽菊，迷迭香等等的植物，更是當中的常客。

隨後在西方民間的歷史中，不同花代表不同含意的文化其實一直存在，不過非常散亂而且含意又會隨不同文化而有異。到了十九世紀的法國，「花語」的文化才正式成形，有較主流的讀物稍為統一不同花語的含意。其中一位名為Madame Charlotte de Latour的法國作家，就按四季分類，並把每季中的不同花朵及它所代表的含義輯錄成書，名為《Le Langage des Fleurs》於1818年初版，它就像一本以花為題的解密手冊一般，讓讀者可以向朋友和情人傳達不方便宣之於口的情感。這種以花傳情的手法，風雅而浪漫，自然在當時受到歡迎。最後更加傳到美國，配合成熟的平版印刷技術傳播，令「花語」文化更為風行。

而今日，憑花寄意依然是最為浪漫的傳情手法之一。不論是情人或是親友，在手上接過花束的一刻，在腦海中迴盪着跟你的回憶片片，更勝千言。竟然如此，何不在歲月靜好的生活中，為摯愛送上驚喜？例如本地花藝品牌Floweristic所製作的各式保鮮花花球、襟花、擺設等等有眾多選擇。自然可以選擇到最適合你的「花語」作品，代你細訴情話。

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