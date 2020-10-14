英國文化｜英國硬幣小百科 集合7款砌皇家盾牌 新版1鎊認識英國國花

英鎊是最古老的流通貨幣。每枚硬幣都有公（Heads）和字（Tails）兩面。所有英鎊硬幣正面皆是英國君主（英女皇）頭像，背面的圖案和意義你又知幾多？

2005年8月，皇家鑄幣局（The Royal Mint）發起了一項競賽，為兩英鎊以外的流通硬幣尋找新的設計。比賽的獲勝者是Matthew Dent，他的設計概念是把皇家盾牌（Royal Shield）的各個部份鑄造在不同的硬幣上。當各款硬幣集合在一起時，就會像拼圖一樣，重現整個盾牌。

兩鎊（2 Pound Coin）

兩鎊硬幣價值與港幣廿元相若。第一枚的兩鎊硬幣始於1986年，但1986年至1996年10年之間均只屬紀念性質。真正流通市面的兩鎊硬幣於1998年才首次面世。

1鎊（1 Pound Coin）

1鎊硬幣採用雙金屬設計，無論外貌、大小、形狀、顏色，也挺像香港的10蚊銀。2017年英國推出全新12邊形的1鎊硬幣，替代自1983年以來一直使用的圓形設計。設計由15歲學生David Pearce擊敗全國6,000份作品贏得。

David Pearce的設計是把英國4個聯合王國的國花放在新1鎊硬幣的背面——英格蘭的玫瑰（Rose）、威爾斯的大蔥（Leek）、蘇格蘭的薊（Thistle）和北愛爾蘭的三葉草（Shamrock）。

50便士（50 Pence Coin）

1鎊等於100便士，那50便士的價值則相當於港幣5元。50便士是世界上第一枚七邊形硬幣，設計為方便硬幣投入自動販賣機，非常貼心！現行流通的硬幣自1997年面世。

20便士（20 Pence Coin）

1970年代末，為了減少使用10便士，以及減輕人們攜帶錢幣的重量，英國政府引入了20便士。20便士硬幣的背面是皇家盾牌的一部份，展示了蘇格蘭和英格蘭獅子的尾巴。筆者認為20便士特殊的大小和七邊形設計，用起來容易識別，尤如港幣兩元的特殊波浪形花邊，很有親切感。

10便士（10 Pence Coin）

10便士價值相當於港幣1元，形狀和大小也雷同。日常生活中，英國人習慣簡單地說P代表便士（Pence／Penny），例如說「Ten P」、「Twenty P」、「Fifty P」等。

5便士（5 Pence Coin）

以往5便士的背面是前蘇格蘭徽章的圖案，一朵受加冕的兩葉薊。新5便士的背面正是皇家盾牌的中心，匯集了4個聯合王國的象徵圖案。

兩便士（2 Pence Coin）

兩便士硬幣最初的背面是3條插在皇冠上的鴕鳥羽毛，它是威爾斯親王勳章上的圖案。新款的兩便士背面是皇家盾牌的右上角。

1便士（1 Penny Coin）

要注意，上文提及的50便士、20便士等都是眾數（Pence），但1便士則要用單數（Penny）。以往的1便士背面是王冠吊閘，它是亨利二世國王勳章上的圖案。現時1便士硬幣重3.56克，兩個1便士硬幣的重量，正好相當於一個2便士。

另外，每款硬幣上的英女皇頭像旁均鑄有「ELIZABETH II D.G.REG.F.D」。這是拉丁文「Elizabeth II, by the grace of God, Queen, Defender of the Faith」的縮寫，是英女皇伊利沙伯二世的完整頭銜，意思大概是「伊利沙伯二世，蒙上帝恩典，女皇，信仰的守護者」。

聽罷這麼多英國硬幣的小故事，大家不妨試試，看看能否集合各款英鎊，拼砌出一套「皇家盾牌」圖案！如想發掘更多英國硬幣小知識，可以瀏覽皇家鑄幣局The Royal Mint的網頁︰https://www.royalmint.com/。

攝影、撰文：廚職背遊 梁芷靈

Facebook專頁「廚職背遊 梁芷靈 BackpaCooking」版主，旅遊專欄作家，曾於英國留學、BBC工作。現居英國劍橋，任職寄宿學校廚師，歡迎交流移居英國及背遊世界資訊！

編輯：鄒仲安

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