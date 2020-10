英國文化｜英國硬幣小百科 集合7款砌皇家盾牌 新版1鎊認識英國國花

英鎊是最古老的流通貨幣。每枚硬幣都有公(Heads)和字(Tails)兩面。所有英鎊硬幣正面皆是英國君主(英女皇)頭像,背面的圖案和意義你又知幾多?

2005年8月,皇家鑄幣局(The Royal Mint)發起了一項競賽,為兩英鎊以外的流通硬幣尋找新的設計。比賽的獲勝者是Matthew Dent,他的設計概念是把皇家盾牌(Royal Shield)的各個部份鑄造在不同的硬幣上。當各款硬幣集合在一起時,就會像拼圖一樣,重現整個盾牌。

兩鎊(2 Pound Coin)

兩鎊硬幣價值與港幣廿元相若。第一枚的兩鎊硬幣始於1986年,但1986年至1996年10年之間均只屬紀念性質。真正流通市面的兩鎊硬幣於1998年才首次面世。

1鎊(1 Pound Coin)

1鎊硬幣採用雙金屬設計,無論外貌、大小、形狀、顏色,也挺像香港的10蚊銀。2017年英國推出全新12邊形的1鎊硬幣,替代自1983年以來一直使用的圓形設計。設計由15歲學生David Pearce擊敗全國6,000份作品贏得。

David Pearce的設計是把英國4個聯合王國的國花放在新1鎊硬幣的背面——英格蘭的玫瑰(Rose)、威爾斯的大蔥(Leek)、蘇格蘭的薊(Thistle)和北愛爾蘭的三葉草(Shamrock)。

50便士(50 Pence Coin)

1鎊等於100便士,那50便士的價值則相當於港幣5元。50便士是世界上第一枚七邊形硬幣,設計為方便硬幣投入自動販賣機,非常貼心!現行流通的硬幣自1997年面世。

20便士(20 Pence Coin)

1970年代末,為了減少使用10便士,以及減輕人們攜帶錢幣的重量,英國政府引入了20便士。20便士硬幣的背面是皇家盾牌的一部份,展示了蘇格蘭和英格蘭獅子的尾巴。筆者認為20便士特殊的大小和七邊形設計,用起來容易識別,尤如港幣兩元的特殊波浪形花邊,很有親切感。

10便士(10 Pence Coin)

10便士價值相當於港幣1元,形狀和大小也雷同。日常生活中,英國人習慣簡單地說P代表便士(Pence/Penny),例如說「Ten P」、「Twenty P」、「Fifty P」等。

5便士(5 Pence Coin)

以往5便士的背面是前蘇格蘭徽章的圖案,一朵受加冕的兩葉薊。新5便士的背面正是皇家盾牌的中心,匯集了4個聯合王國的象徵圖案。

兩便士(2 Pence Coin)

兩便士硬幣最初的背面是3條插在皇冠上的鴕鳥羽毛,它是威爾斯親王勳章上的圖案。新款的兩便士背面是皇家盾牌的右上角。

1便士(1 Penny Coin)

要注意,上文提及的50便士、20便士等都是眾數(Pence),但1便士則要用單數(Penny)。以往的1便士背面是王冠吊閘,它是亨利二世國王勳章上的圖案。現時1便士硬幣重3.56克,兩個1便士硬幣的重量,正好相當於一個2便士。

另外,每款硬幣上的英女皇頭像旁均鑄有「ELIZABETH II D.G.REG.F.D」。這是拉丁文「Elizabeth II, by the grace of God, Queen, Defender of the Faith」的縮寫,是英女皇伊利沙伯二世的完整頭銜,意思大概是「伊利沙伯二世,蒙上帝恩典,女皇,信仰的守護者」。

聽罷這麼多英國硬幣的小故事,大家不妨試試,看看能否集合各款英鎊,拼砌出一套「皇家盾牌」圖案!如想發掘更多英國硬幣小知識,可以瀏覽皇家鑄幣局The Royal Mint的網頁︰https://www.royalmint.com/。

攝影、撰文:廚職背遊 梁芷靈

Facebook專頁「廚職背遊 梁芷靈 BackpaCooking」版主,旅遊專欄作家,曾於英國留學、BBC工作。現居英國劍橋,任職寄宿學校廚師,歡迎交流移居英國及背遊世界資訊!

編輯:鄒仲安

