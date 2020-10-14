超級單車徑｜旅遊達人實測60公里單車屯馬綫 圍欄高煞風景 古洞多陷阱易中伏

超級單車徑可由屯門出發，經天水圍、元朗市中心、南生圍、錦田河畔、新田、古洞、河上鄉、上水、吐露港公路抵達沙田、馬鞍山

政府規劃十多年的新界「超級單車徑」，多年來多番超支又延期，連接元朗至上水的一段，終於在9月落成，將新界東和新界西的單車徑網絡連成一線，以後由屯門出發，幾乎可以全程經單車徑到達沙田馬鞍山，大概60公里。這一次我們嘗試走一趟全程，以本地旅行角度，看看此單車徑有甚麼地方值得玩和優劣之處。

Check Point 1：屯門湖山單車公園

超級單車徑由屯門出發可以在這裏租單車，在上水、沙田都可以還車，單車徑沿輕鐵軌一路到元朗市中心，屬於新界西原有單車徑網絡。

Check Point 2：屯門單車匯合中心

超級單車徑沿途有好幾個單車匯合中心，規劃上會有廁所、單車店、小食亭，但屯門這裏暫時未有商店進駐，只有廁所及單車停泊位。

Check Point 3：天水圍單車匯合中心

這個位置離開超級單車徑主線，如果不需要到天水圍或修理單車可以不用過來，由天水圍出發的話可以在這裏租單車。

Check Point 4：元朗市中心

約12公里後到達元朗市中心，繼續行程前可以吃個早午餐，我們選擇了在咖啡界很出名、咖啡師屢獲獎的Accro Coffee喝杯手沖咖啡。

Check Point 5：南生圍

離開元朗市中心，可以到南生圍繞一圈，但注意會頗花時間，如果打算一天內騎全程的話建議跳過。

Check Point 6：錦繡花園

錦田河畔、錦繡花園一帶是新路段景色最美的一段，穿梭在綠林間欣賞漁塘、河川景色。

Check Point 7：新田、古洞

這一段單車徑沿青山公路往上水，路面狹窄、路況惡劣且斷成多段，騎行時必須小心。

Check Point 8：志記𠝹木廠

我們離開超級單車徑，參觀了香港最後一間使用原木的𠝹木廠，這裏保存着珍貴的木材和傳統技藝，平時來也可以報名參與他們的木工班，嘗試親手造木馬、木櫈等。

Check Point 9：河上鄉

在河上鄉可參觀有數百年歷史的「居石侯公祠」、吃碗豆腐花。過雙魚河後可到塱原濕地觀賞稻田。

Check Point 10：上水

經過一大段鄉郊路，上水是一個補給、吃飯的好地方，我們選擇了一間村屋小咖啡店ATMA去吃下午茶。

Check Point 11：上水單車匯合中心

在上水站附近，如果上水是你的終點，可以在這裏還車，這裏亦有廁所、急救站等設施。

Check Point 12：吐露港公路

經過粉嶺、大埔後，進入大家熟悉的吐露港公路單車徑，科學園是一個休息、補給、吃飯的好地方。

Check Point 13：大學站單車匯合中心

最後一個單車匯合中心，可以在這裏還車，這裏亦稍微離開主線，如果不用上廁所或修理單車可以跳過。

Check Point 14：馬鞍山海濱長廊

過雙子橋後向右走是沙田、向左走是馬鞍山，沿海濱長廊一直到烏溪沙，結束60公里屯門到馬鞍山之旅。

超級單車徑優點：

1. 新路段錦田河、錦繡花園一帶景色優美；

2. 新田、古洞路段原本是交通不便的鄉村地區，可以藉着單車遊發掘有趣的本土文化。

超級單車徑缺點：

1. 新建圍欄過高遮擋風景；

2. 古洞一帶單車徑斷開多段，不停上上落落，要小心騎行；

3. 路線指示不清晰，路牌不足，第一次騎行容易迷路，可以參考外國單車路線加設路牌、在地上噴寫里程資訊等。

採訪：阿翔 Linus Cheng

攝影：阿翔 Linus Cheng、Andy Kong

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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