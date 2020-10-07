一家人 | 桌遊童樂會 | 邊玩邊學協作能力：《獅子剪髮大冒險》

合作類桌遊，一直是我最推薦給家長的桌遊種類。今次介紹的桌遊《獅子剪髮大冒險》，就是其中一個我和大兒子經常玩的合作類桌遊。

大家有聽過「協作」這個詞語嗎？很多人常常會混淆「協作」和「合作」這兩個詞語，這兩個詞語聽起來好像是一樣，就是一班人一起去完成一個目標，但其實這兩個詞語的意思是有很大的分別。

「合作」的英文是Cooperation，是指與別人一起同心合力工作，以達成一個共同目標。「協作」的英文是Collaboration，是指在工作或學習中，與他人關係的聯結，是一種與人尊重差異、分享知識互動的方式。

21世紀關鍵能力(21st Century Skills)是近年教育中的一個重要議題，隨著世界的高速發展，未來對人才的需求也會有著明顯的轉變。傳統教育體制，一直只著重於「3R」能力，即讀(reading)、寫(writing)及算(arithmetic)的能力，但隨著科技的進步，這些能力在工作的應用上已越見不足。21世紀關鍵能力，是指21世紀公民所應具備的「4C」能力：批判性思考與問題解決能力(Critical thinking and problem solving)、溝通能力(Communication)、協作能力(Collaboration)、創造與創新能力(Creativity and innovation)，這些都是面對未來急速、多變世界的重要能力。

協作能力是我們下一代能在21世紀生存的其中一個關鍵能力。「合作」和「協作」的意思，我個人認為最重要的分別是在於「效能」這兩個字。「合作」的重點在於一起達成共同目標，較著重於心態的培養；「協作」的重點在於有效能的達成共同目標，當中包含了團隊的了解、策略的訂定等，較著重於實際的應用。

我們能在家中與小朋友一起進行「協作」嗎？我就利用了《獅子剪髮大冒險》這個桌遊來與我的大兒子進行協作。要在《獅子剪髮大冒險》獲得勝利，最重要的一點是要記住曾經打開過的路徑牌，但由於每張牌上面有不同的動物、顏色及數字，要記住所有打開過路徑牌的細節實在不容易。記得頭幾次玩這個桌遊的時候，我們是以「合作」的方式去進行，我和大兒子各自記住每一張打開過的路徑牌，在有問題時提出自己的想法，我想這樣的合作模式必定能容易獲得勝利，但事實卻是事與願違。

我們在遊戲中得到的挫敗感，不得不讓我們重新思考如何令我們可以更有機會得到勝利，我們開始從「合作模式」轉化為「協作模式」。在遊戲前先討論策略，按著大家的能力及意願去分工，每人各自也有自己的任務去執行，也在每一回合完結時進行討論及對策略進行調整。結果是，我們的勝率大大提高了。

協作，是小孩子能在未來站得穩的一個重要能力。《獅子剪髮大冒險》可以讓孩子邊玩邊培養協作能力，成為未來世界重要的一員。

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