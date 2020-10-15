元朗驚現恐怖食狗肉老伯 笑騎騎徒手挖流浪狗屍體內臟拎走

元朗新田流浪狗遭車撞斃 老翁扯出狗內臟疑帶走食用

元朗區於本月14日驚現極殘忍一幕，一隻流浪狗被車撞死後伏屍路邊，一位老伯竟把狗屍拖往行人路，在狗狗本已被撞爛的胸腔內，徒手扯出內臟裝入膠袋帶走，疑用以「加餸」食用。幸得路過的愛狗人士及時阻止，保留狗狗全屍。

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成功攔截老伯、救下狗狗全屍的愛狗人士高小姐憶述，14日早上她駕車上班途中，駛至青山公路新田段路口，看到有一個伯伯在馬路拖動狗隻屍體，逐停車並下車查看：「以往看到馬路有狗屍，我都會下車搬走，不想屍體再被車傷害。我以為伯伯是跟我一樣，原本是想下車幫忙的。」但高小姐走近一看，卻驚見恐怖一幕，「我走近才看到他正在把狗狗的內臟硬生生扯出來，放入膠袋！好離譜！」

高小姐立刻嘗試理論及阻止老伯，但老伯不理會。為了令老伯放棄，她更提出自掏腰包$100給老伯買食物，「我跟他說給他買食物，要他放低狗狗的內臟，不要吃狗狗，他還說好。」其間高小姐拍下片段，老伯笑笑口接過$100後，竟然還想帶着裝有內臟的膠袋逃走。高小姐緊追了好一段路，提出會報警，老伯才放棄。

最後高小姐成功保住狗狗全屍，並交給一直義助浪浪善終的「毛愛關愛組」義工文哥。狗狗身上無晶片，文哥將安排為浪浪火化善終。文哥提醒大家，若遇上同類事件，可直接報警，不要自己送上金錢。香港自1950年起，已立法禁止屠宰及食用貓狗肉，如有違反可處罰款$5,000及監禁6個月。

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記者：李珮禎

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