Volkswagen｜辣揭背Golf GTI Clubsport 馬力接近300匹

Golf之後有Golf GTI，今回是Golf GTI Clubsport

Volkswagen第8代Golf發表之後，輪到傳統辣揭背Golf GTI出場，不過沒有想像中般辣？因為還有Golf GTI Clubsport殿後，預計11月在歐洲地區預售，性能提升，而且還有專為德國紐堡靈賽道Nürburgring Nordschleife而設的駕駛模式，但在香港有甚麼用？

也有用的，因為這Special模式雖說專為紐堡靈而設，但其實只是懸掛設定比Sport模式稍軟，以配合紐堡靈賽道的起伏表面，即是如果你遇到這樣的賽道或道路，都可以開啟這模式。

今次新車Golf GTI Clubsport改良了引擎、制動、懸掛及轉向部份，增加駕駛樂趣。首先2.0公升四汽缸渦輪增壓引擎，最大馬力達296hp，峰值扭力400Nm，比普通GTI的242hp及370Nm提升不少。配七前速雙離合器波箱，0-100km/h需時6秒，極速250km/h。Clubsport的懸掛比起普通GTI設定低15mm，工程師亦調整漸進式動力轉向，提供更直接的攻彎反應。

從外觀要分辨Clubsport及普通GTI也很容易，因為車頭已經有蜂巢式擾流，車身四角亦加上同色的部件，還有啞黑色的包圍。標準配備18吋輪圈，可選配19吋，車尾有高光黑色尾翼，底部兩邊左右雙出排氣喉。車廂用上廠方的ArtVelours fabric物料，亦可選配皮革物料，在座椅、手枕、地氈及軚環上都有紅色繡線。不過廠方暫時未公佈正式發售日期及車價。

撰文：Michael

編輯：鄒仲安

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