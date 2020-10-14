武漢肺炎｜美國有貂皮驗出肺炎病毒SARS-CoV-2 疑皮草農場工人染疫後傳染水貂

美國皮草農場水貂感染可致武漢肺炎的冠狀病毒死亡 估計由人傳給動物

自武漢肺炎在全球各地爆發後，美國多個皮草農場的貂皮檢測出肺炎病毒SARS-CoV-2，導致成千上萬隻水貂死亡，當中首次發現有水貂感染肺炎致死的猶他州，情況最為嚴重，目前病毒已經擴散到9個農場，初步調查發現有工人患上肺炎後傳染予水貂。

點擊文章瀏覽更多動物新聞﹕

美國威斯康辛州、密歇根州以及猶他州的皮草農場，有貂皮檢測結果顯示對可導致武漢肺炎的SARS-CoV-2病毒呈陽性反應，單單一個農場就有超過2,000隻水貂死亡。在猶他州一個專門出售奢侈皮草的農場就損失了8,000塊貂皮。

初步研究指，這個猶他州皮草農場有工人在7月時患上肺炎，不足一個月就檢測到貂皮裏有SARS-CoV-2病毒，估計病毒是由人類傳染至動物身上。水貂感染肺炎的病徵與人類差不多，但動物體內的病毒發展更迅速，病毒已經擴散到猶他州的9個農場。

當局發表聲明指已經展開調查，將相關農場隔離並進行消毒，大部份因病毒致死的貂皮必須埋葬或焚化。不過目前沒有證據表明包括水貂在內的動物會將SARS-CoV-2病毒傳播予人類，故此當局鼓勵懷疑或確診患有肺炎的人們避免與動物接觸。

資料來源：CNN

撰文：黃雅純

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！