法國Peugeot Rifter｜法式麵包車設計樓底高空間超大 27萬標緻MPV算齊料居然無電門

工廠單位改裝私人住宅 法國MPV標緻Rifter挑戰日本三巨頭

市面上暢銷的MPV向來是日本三巨頭壟斷，不過論空間感和獨特性，相信沒有一部日本MPV可媲美剛到港的標緻Rifter。如果大家不太了解Rifter的背景，可以從它如貨Van般的外殼略知一二，事實上它確實是一部由標緻Expert演變出來的MPV，所以在空間感上Rifter已經比同級對手有先天性優勢，情況就像把工廈單位改裝成私人住宅，空間一定比傳統住宅寬敞實用。

不過讀不要被「貨Van」這兩個字所嚇窒，事關Rifter的總長度也只不過是4.75米，尺寸跟一部寶馬3系差不多。再加上來港的Rifter配備電油引擎以私家車身份出牌，即使沒有二號牌也能駕馭這部「法式麵包王」。

至於動力方面，Rifter只是配備一副1.2公升直三Turbo引擎，配以一套日本愛信出品的八前速自動波箱，不過最大馬力仍有130匹，峯值扭力為250Nm。雖然談不上洶湧澎湃，不過勝在低扭強勁，在市區游走絕對比一般日本MPV爽快好力。操控亦是大家所熟悉的歐洲紮實風格，不過千萬不要以為所有標緻都能跟「彎路之王」掛鈎，始終Rifter底蘊是一部麵包車，所以開它時安份守己才是最妥當。

但講到Rifter最過人之處必定是它的車廂空間感，車廂到處都是儲物空間，再加上它先天性特高的「樓底」，意味着廠方可以在車頂劃分一個儲物空間。除了儲物空間過人之外，乘坐空間同樣理想，尤其是第三排位置，不論是頭部或腿部空間都是出乎意料地寬敞。惟獨是第二排的座墊設計比較短，大大削弱了舒適度。

設備方面，27萬元的Rifter尚算齊料，標準配備8吋屏幕連Apple CarPlay、無線充電、雙區恒溫冷氣、轉波撥片及180度泊車鏡頭。但奇怪的是，Rifter作為一部家用的七座MPV，廠方居然沒有為新車裝備左右兩側電趟門和電尾門，對於家庭客來說這個設定未免太過商用味濃吧。

其實標緻在本地的MPV市場也不是令人那麼陌生，以前代理引進過807和5008等型號，不過像Rifter這麼抵食夾大件的MPV還真是第一次見。若果閣下能夠接受Rifter的商用車出身，它絕對是一部好使好用的「法式麵包王」。

Peugeot Rifter

引擎：1,199c.c.直三 Turbo

馬力：130hp/5,500rpm

扭力：250Nm/1,750rpm

傳動：8前速自動波箱，前驅

售價：$278,800起

查詢: Peugeot Hong Kong

採訪：梁彥韜

攝影：李卓霖

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