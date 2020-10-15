旅遊氣泡｜香港復飛新加坡 檢測陰性先准上機 居新加坡港人望一家團聚

香港新加坡兩地建旅遊氣泡，市民將可往返兩地，抵埗後毋須強制檢疫或居家令

香港跟新加坡就建立雙邊旅遊氣泡達成原則性協議。兩地市民將可不限目的，乘坐特定航班往返兩地。抵埗後毋須接受強制檢疫或居家令，惟事前須接受兩地互相認可的病毒測試，結果呈陰性才可登機。有當地港人指不少人也歡迎這個政策，但要等公佈詳細內容才可評估實際反應。

Facebook專頁「透視新加坡」創辦人之一的Eric表示，當初兩地突然封關，因此很多新加坡港人被迫留在當地，和家人越洋分隔。「如果可以做到旅遊氣泡，他們便有機會與家人團聚。」所以當地港人普遍期待盡快透過此計劃回港。不過，他認為由於計劃仍未有具體細節，現時較難估計實際效果。以他為例，也要考慮機票價格等因素，才決定是否循這個計劃回港。

至於新加坡人Steven覺得，現時當地人對這個計劃還是持觀望態度，因為有人會擔心此舉會帶來更多輸入個案；也有人期待藉此可以拯救兩地受疫情打擊的經濟。他相信可以透過其他方法確保兩地安全，「如果登機前的檢測準確，我認為是安全的。」另一位新加坡人Mark也表示，若有足夠的預防措施和檢測，一定會參與這個計劃，「為甚麼不參加呢？我很想在大排檔吃晚餐！」

商務及經濟發展局局長邱騰華指，有信心可以迅速落實旅遊氣泡細節，以逐步恢復兩地的航班往來；同時會有兩地專家監察疫情變化，按情況減少航班或叫停整個計劃。商經局自6月起跟11個國家研究建立「旅遊氣泡」的可能性，新加坡是首個達成原則性協議的國家。新加坡交通部部長王乙康則指，兩地疫情慢慢受控，希望是次做法可以為其他國家和地方提供一個合作模式參考。

記者：麥景朗

編輯：鄒仲安

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！