貓粉刺｜貓咪下巴黑點是粉刺 日常3招解決粉刺症

獸醫指貓咪毛囊阻塞可致紅腫發炎 嚴重或須服抗生素或類固醇

養寵物不怕牠學壞，最怕牠有病養不大。經常在貓咪下巴看到的黑點其實就是牠們的粉刺，而且還暗藏了毛囊堵塞的危機。今集的《獸醫信箱》找來港島西動物醫院的李家瑋獸醫跟大家分享有關貓咪粉刺症的資訊。除了影片內提及的內容，若然你對於貓咪粉刺症有任何問題，亦歡迎你在本文的留言區內留言，李獸醫會繼續回覆大家的留言，解決你在醫學及照顧上的疑難。《獸醫信箱》繼續同大家問到篤，學到篤！

Q1. 甚麼是貓咪粉刺症？

李醫生：跟人的粉刺有少許差別，貓咪粉刺症是由於油脂分泌腺體活躍，製造了很多新增的角質層出來，油脂由毛囊排出後就會看見黑色一點點。最常見的位置有下巴、嘴角，還有些貓會在圍繞着眼眶的位置長出粉刺。有些貓尤其是公貓，在尾巴的上方亦有機會長出，而有些未絕育的公貓在睾丸範圍也可能會有這些黑點。

Q2. 貓咪粉刺症可以導致甚麼問題？

李醫生：貓的粉刺很常見，我們通常未必須要作任何處理。因為如果只有黑點，牠沒有任何痛楚不適或痕癢，我們其實不須要使用任何藥物；但有時如果因為角質層而堵塞毛囊，牠們會發炎和發紅，甚至會含膿至很痛很癢，那些則大多數須要用些藥物。大約45%貓咪粉刺症有機會引致感染而或要用藥，因為如果發炎得太厲害以至又痛又癢，會導致貓咪不吃東西、沒精打彩，甚至淋巴腫脹、發燒。

Q3. 油脂分泌旺盛的原因是甚麼？

李醫生：有可能是牠骯髒，例如當牠留下自己氣味的時候，會蹭到骯髒的地方；最常見的例子亦有使用膠碗進食，因為膠碗未必能清洗得很乾淨，在細小的隙縫裏可能會藏了細菌。亦有些貓可能免疫系統較差，或者牠有壓力時也會長得較多。還有些原因是牠本身受感染，例如牠們有毛囊蟲、長癬，這些也會令牠的情況較差。但是至今並沒有研究證實有甚麼原因會令牠們必定患上貓咪粉刺症。

Q4. 可以怎樣預防貓咪粉刺症惡化？

李醫生：如果是少量粉刺，其實可以用軟毛的掃子替牠掃走即可。如果已經開始有些發紅，就須要用藥性皂液清洗下巴；當然膠碗必定要轉為瓷器、用熱水沸煮洗潔。如果情況還是沒有好轉，亦未須要立即進入服用抗生素的階段，其實轉換低敏糧也會有幫助。如果真的很紅很腫、長暗瘡以致很痛，就要服用抗生素，有時候要服用四至六個星期才可以，若太疼痛有可能須要服用類固醇來減輕不適。

如果你還有疑問，歡迎在留言區內留言，李家瑋獸醫會繼續回答。如果有任何關於寵物疾病的問題想問獸醫，記得預早在文章內最底的留言區內留言。下星期我們繼續和你問到篤，學到篤。

記者：黃藹婷

攝影：潘志恆 伍永健

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