談育嬰｜教BB上廁所便便的黃金時期 - 德國媽媽 Ada

抱BB上廁所的習慣被外國父母稱為「Elimination Communicatiion（排便溝通）」，而不是「Potty Training（如廁訓練）」。是溝通，不是訓練。

抱BB上廁所，不是為了訓練他，而是訓練父母，讓我們看懂他的需求，滿足他排便的需要，給他一個乾爽的PatPat。

何時實行？

這種溝通法越早開始越好，由出生起至六個月大是黃金時期，因為嬰兒不想弄髒自己的本性還在。只要我們在適當時，或他們有需要時給予BB光屁股排便的機會（外國父母稱之為 Pottytunity = Potty + Opportunity ），他們便會自然解放。

怎樣才是適當的時機？

要在適當的時候讓BB排便，可以靠他們的生理時鐘。跟成人一樣，BB在睡著時，不會排便，所以在他們一早醒來時，便是最好時機，幾乎是百發百中的，除了WeeWee還會附上PooPoo。除了早上醒來，BB午睡後要排便的機會也很高，我家BB最近午睡後尿片多數是亁的。

BB不想便便弄髒自己，他們同樣不想弄髒抱著他們的父母，因此BB在孭帶時，也傾向不排便。所以，我們可以在把BB從孭帶抱出來時，給他們一個Pottytunity。

除了靠生理時鐘，我們也可以看BB的動靜。當他們無故變得不安時，很有可能是有便意，可以試試解開尿片讓他們排便。BB放屁，也就是大便的前奏，這時抱他們上廁所，是一個黃金機會😜！

如果BB未即時排便，我會跟他談話唱歌，多等一會，但如果他開始哭鬧，我便會抱起他，免得他對廁所留下壞印象。

不在尿片大小便，那該在哪裡去？

換著是一個六歲的孩子，這個問題的答案很理所當然，我們甚至會覺得「咁都要問？」但對於初生BB，我們太習慣用尿片了，竟然沒想到尿片以外，BB還可以有其他選擇。

父母可以抱著BB在洗手盆上，讓他們照著鏡子看到父母；可以把痰罐或任何合適大小的容器夾在父母腿間，再抱著BB；又可以用兒童廁板，扶著BB直接坐在馬桶上。我知道未必所有人都能接受BB在洗手盆大小二便，同時又懶得洗痰罐，於是一開始便直接抱BB坐馬桶。大家可以自行發揮創意，開創無限可能Pottybilities （Potty + Possibilities）。

近年越來越多父母會順應孩子的步伐，由他們自然發展，於是他們等孩子準備好，才開始如廁訓練，這樣「等」到三四歲也不足為奇。這樣等，比大哭大鬧的角力，無疑是較溫和的做法。但如果他們可以由出生起習慣以最自然的方法，光著屁股排便，不用威迫利誘他們上廁所，一試何妨？

記著，這是父母跟BB溝通，在適當時抱他們上廁所，而不是訓練BB如廁。如果要用「訓練」這個詞的話，是訓練父母，不是訓練BB。

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作者簡介:

何潔凝（Ada），「卡師奶德國幼稚園」fb page版主，遠嫁德國前，曾在香港做中學老師，身心疲累。之後曾於德國幼稚園任教，重燃對教育的熱誠。細說德國點滴，反思香港教育。2018年回到亞洲的懷抱，暫時定居新加坡，全職學習、全職寫作。著有《讓孩子揮灑才能的德國教育》。