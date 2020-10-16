Tesla電動車｜九龍區車主留意 油塘服務中心正式開幕

繼荃灣、西營盤後，Tesla於油塘開設第三間服務中心，方便九龍區及港島東車主。

如果有地方充電，揸電動車的確係好方便，比起傳統引擎車，消耗品比較少，需要保養嘅時間又相對少，不過揩花撞凹或維修，就可能郁啲都要返原廠。咁如果你住九龍區又係Tesla車主，唔想郁咁遠的話，而家有好消息，就係油塘服務中心已經正式投入服務。

之前Tesla的服務中心有兩間，一間在荃灣，一間在西營盤，新界、港島都有，但難為住九龍的車主一係過海一係要去荃灣。不過，早兩日Tesla開了第三間服務中心，地點位於九龍東，除了方便九龍區車主外，講真，如果你住港島東，行東隧過油塘比起去西營盤更快更順。

地點在油塘高輝道消防局側，佔地約兩萬呎，可以配合遙距診斷，亦有提供1星期7日24小時車主支援熱線、流動服務、車身維修服務等，如果車主想要預約服務中心，可以用Tesla的應用程式，安排、更改或取消服務預約，一站式處理體驗更方便更快的維修服務。

雖然Tesla有無線軟件更新，維修服務又可以遙距診斷，又有流動服務技術支援，不過都總有要去服務中心的時候。例如服務中心會提供車身維修服務，包括各種碰撞引致油漆、凹痕甚至結構損壞的車身維修。

撰文：Michael

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