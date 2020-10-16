Tesla電動車│小改款Tesla Model 3車價公開 一換一計劃價33萬起 11月到港預覽

Tesla Model 3中國、美國製版本全型號都有更新，香港最平標準續航Plus版本$330,000起。

早前網上都已經流出這小改款Tesla Model 3的消息，而且指出並非只有中國製的版本會更新，連美國製的版本也會推出小改款。現在Tesla終於正式公佈，速度更快，而且續航距離更遠，而Tesla香港方面亦有新車資料上架，以一換一計劃價來計算，標準續航Plus版本車價錢由$330,000起，而且香港這一批所有現貨Model 3除了是新版本外，也是美國製造的。

今日公開的Model 3小改款消息，是所有Model 3型號都會更新設計，電動行李尾門、全車黑色電鍍邊、全新中控台設計、新輪圈皆為標準配置項目。而且所有車款都會配備玻璃車頂以及Autopilot自動輔助駕駛系統。

全新設計的中控台沒有再用反光物料，設有大量隱藏儲物空間，亦有兩個智能電話充電插座。而其中Model 3 Performance性能版本為雙摩打全輪驅動，採用全新20吋Uberturbine輪圈，全配上Pirelli P Zero輪胎，亦有改良的制動系統及更低的懸掛設定，配上碳纖擾流尾翼，提升高速行車表現，0-100km/h加速只需要3.3秒，快過現有3.4秒少少，續航距567km，車價$661,000起，一換一計劃則$508,500起。

至於最平的標準續航後輪驅動Plus版，續航430km，0-100km/h加速需5.6秒，車價$435,000起，一換一計劃則$330,000起。

中間定位的長續航雙摩打全輪驅動版，續航距580km，0-100km/h加速4.4秒，快過現有4.6秒，車價$554,000起，一換一車價$401,500起。

撰文：Michael

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