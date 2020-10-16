Fan-1016-李純恩

香港管弦樂團有個外籍單簧管樂手證實確診武肺，電視新聞報導的時候，三番四次強調他在演出的時候沒有戴口罩。第一次聽完報導，想知道電視台的編導有沒有知道這段報道哪裏出錯，然後二次第三次，一個晚上的報道還是停不了強調那個樂手吹彈簧管不戴口罩。可見今時今日，草木皆兵，戴口罩戴口罩，口罩戴得人常識都不見了，令人又好氣又好笑。

如今一說有確診，不管三七二十一，不理前因後果，只會注重那個倒楣的傢伙有沒有戴口罩。卻顧不得那人是幹哪一個行當，在什麼況下沒有戴口罩。在報道那個彈簧管樂手沒有戴口罩的同時，新聞報道員又強調了舞台上還有其他樂手戴口罩，畫面所見確實如此，但戴口罩的全是弦樂手，大提琴手小提琴手之類，他們用手不用嘴，當然可以戴口罩。這就使報道形成一個主垷見識：戴口罩便萬無一失，而不戴口罩，則一定中招。所以戴口罩就成了中不中招的唯一指標，非常簡單，直接了當。但就是沒有想過，一個單簧管樂手，演出的時候是不能夠也不可能戴口罩。

強調一個單簧管樂手演出時沒有戴口罩，等於強調，記者看見從殯儀館堂裏出來的人「神情哀傷」。都是廢話。

廢話就不要報道啦，除非那樂手原來戴着口罩吹得响彈簧管，或某人從殯儀館走出來應該欣喜若狂。