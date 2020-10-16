泰國旅遊簽證｜申請要求逐步睇 銀行存款須至少有12.4萬港元

泰國駐港總領事館公佈，疫情期間港澳人士除了長期簽證STV，亦可申請單次入境的旅遊簽證（ Tourist VISA- TR）。

若要申請單次入境的旅遊簽證，旅客須親身前往領事館申請，提供附上6個月內拍攝的白色背景彩色證件相的申請表、護照主頁副本、香港或澳門身份證副本、回程機票，另加銀行戶口證明6個月內有不少於50萬泰銖存款（約12萬4千港元）。住宿方面，須提供隔離期間住宿安排的證明，以及14日隔離後住宿安排的證明（可以是已付款的酒店訂單、泰國物業業權證明或已付25%租金的租約或已付25%樓價的物業買賣合約）。

另外，入境泰國人士亦須另外申請入境許可證（ Certificate of Entry）。申請人須提供護照副本及旅遊簽證，填妥申請表，附上港澳身份證副本、隔離期間住宿證明（可於hsscovid.com預辦）、回程機票，以及保額至少10萬美元兼涵蓋Covid-19的英文保單。

現時阿聯酋航空每日都有航班來往香港曼谷，而國泰航空逢星期三、四、五、日有航班來往香港曼谷。

資料來源：泰國駐港總領事館

撰文：劉隼仁

編輯：鄒仲安

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