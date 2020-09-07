兒童口罩｜K Kwong傳授選購兒童口罩4大準則 首選口罩舒適度

K Kwong傳授兒童口罩選購準則，臉形、尺寸、鼻線、耳繩逐一拆解

合適的兒童口罩要具備甚麼條件？市面上兒童口罩種類繁多，然而並沒有一款口罩能適合所有小朋友，如何選擇合適的口罩成為了家長一個大考驗。有見及此，化學博士K Kwong列出了選購兒童口罩的4大準則，由口罩尺寸到細節逐一拆解。

附20款兒童口罩檢測報告：https://hk.adai.ly/e/zmSysqzwxab

一、舒適比規格重要 選口罩首要考慮臉形

港怡醫院兒科專科醫生沈澤安指出，對小朋友來說，最重要還是要戴得舒適。因為他們未必明白為何要戴口罩，若戴得不舒服而經常接觸、拉扯口罩，反而會增加受感染的機會，但也有幾點要留意：

一、上方必須能遮蓋鼻樑；

二、下方必須足夠包裹整個下巴；

三、兩邊不能有太多空間。

另外，K Kwong提醒，選擇小朋友口罩時，父母不應只着重濾芯熔噴布質素，反而更應注意口罩是否夠貼臉，「家長一般很少帶小朋友到高危地方，除非是生病要去看醫生。所以一個貼臉度高的口罩比一個過濾率高但不貼臉的口罩更安全。」

坊間有很多口罩類型，有傳統的也有不同設計、立體形狀的，家長應如何選擇？沈醫生認為選購兒童口罩時要視乎小朋友臉形，「小朋友的臉形會隨着年齡改變，不能說某形狀必定適合所有小朋友。」

根據記者的尸經驗，年紀和臉形較小的小朋友，戴立體設計的口罩會較合適和貼臉，而且口罩也不易接觸嘴巴；臉形較大的小朋友則較適合傳統口罩，包裹得更好。

沈醫生建議，外出前最好先讓小朋友試戴口罩15至30分鐘，觀察小朋友會否不適或拉扯；亦可脫下口罩，檢查有否過濕以判斷口罩是否適合。此外，考慮到小朋友臉形多變，亦要定期觀察是否須要換更大或換款。

二、分清兒童口罩size

一般來說，香港常見的口罩大概有3至4種不同尺寸。我們最常見的是成人尺寸，17.5cm至18.5cm；而中童款是14.5cm，適合中童、女生、小顏人士。如果小朋友只有兩歲，便可選尺寸更小的，如12.5cm或12cm，但要留意，雖然兩者只差一點，但對小朋友來說已很不同，因為由2至16歲的臉形相差很遠。

另外，市面還有少量廠商會生產更小尺寸的10.5cm版本 ，2至3歲小童臉形較小，即使12cm有時也偏大，10.5cm或會更合適。不過K Kwong就提醒，因這類小尺寸口罩有機會是用改裝機器生產，質素參差的機會比成人口罩更高，加上若手工出現問題，會更容易影響舒適感，對敏感的小朋友來說影響頗大。

而除了傳統款式外，市面亦有一些立體設計款式，這類口罩與嘴巴之間有更多空間，一般會較舒適，但尺寸選擇相對較少，調校空間亦較小，如選購立體款式，家長便要多留意口罩是否貼臉。

三、金屬膠製鼻線各有好壞

兒童口罩跟成人口罩一樣有不同的鼻線設計，不過基於安全考量，兒童口罩會有較多膠鼻線或沒有鼻線的選擇，K Kwong指各款鼻線都各有好壞。

膠鼻線或沒鼻線：最舒適安全，但不能完全貼鼻

膠鼻線的特色是膠線不能屈成多角度，屈曲後會回彈，即代表它不能完美貼鼻。最不貼臉的便是甚麼鼻線都沒有的口罩，如果小朋友的鼻子與口罩形狀不匹配就一定會漏氣，而且因為口罩形狀已經固定了，所以沒辦法改良。

但無論是膠鼻線或沒鼻線，都比金屬鼻線安全，加上比較柔軟，對幼童來說反而會比較舒適。

金屬鼻線：最貼鼻，但有機會𠝹傷皮膚

金屬鼻線相較之下能完美貼鼻，好處是成本低，口罩價格一般較便宜。但亦有少量廠商會製作較高成本的雙層金屬鼻線，好處是更堅固貼面，壞處是有機會𠝹傷皮膚，嚴重的話更有機會刺傷眼睛，口罩鼻線的角位也會刺手。一般小童口罩，如果用金屬線都會有這種情況。另外，K Kwong亦提醒要檢查鼻線是否平衡固定，否則會增加「離罩」甚至刺穿的風險。

四、耳繩分三大類 對稱內外釘要留意

一般的小童口罩（耳繩）有三大種類：

一、粗扁耳繩；

二、圓幼繩（最常見）；

三、布繩。

K Kwong試戴後認為粗扁耳繩略勝一籌，耳朵會比較舒適，與圓幼繩一樣，不貼臉的話也可以打結變細。

布繩採用一體成形設計，耳繩跟口罩完全連成一體，好處是緊貼臉、鼻，但壞處是因設計太緊密，所以沒有調節空間，不能打結調校。K Kwong強調，布繩不是任何人都合適，最好還是先買少量嘗試。

K Kwong也分享了測試口罩耳繩的一個小方法，向外拉一拉口罩的耳繩已可看到造工水準，較劣質的口罩甚至會有左右耳繩不對稱的情況，像人手釘裝的一樣。

最後，K Kwong提醒家長要留意耳繩是外釘還是內釘，因小朋友臉小，少許偏差也會比成人更易不貼臉，一般外釘的會較內釘的貼臉。拉力方面，一般用4指勾着兩邊向外輕拉，如手指跟口罩邊距離有4-5吋也屬正常，太鬆的話會難貼臉，而太緊或會不舒適或易斷。

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記者：韓繼聰

編輯：鄒仲安

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