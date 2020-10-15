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驚恐症｜與抑鬱症焦慮症並列三大常見情緒病 心跳加速呼吸困難胸口翳悶屬症狀

26分鐘前
精神科專科醫生張漢奇表示，臨床統計顯示女士患驚恐症的比例較高，成因不明。患者年齡界乎十來歲至七十多歲，但以二十至三十多歲的比例較高。

驚恐症患者人數僅次抑鬱症和焦慮症，病發時會出現疑似心臟病症狀

勿以為情緒病只影響心情，有些人病發時會出現心跳加速、呼吸不順、胸口翳悶等瀕死的感覺。說的是患病人數僅次抑鬱症和焦慮症的驚恐症。

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精神科專科醫生張漢奇指出，除遺傳之外，驚恐症亦和壓力大有關，而且很多時是突發性和原因不明：「驚恐症病發時的生理不適，會令患者很害怕，結果越驚越亂，呼吸會越來越急促，令身體排出過多二氧化碳，血中鈣離子過低、血管收縮，導致口、手腳麻痹及抽筋，甚至昏厥，我們稱之為過度換氣綜合症（Hyperventilation syndrome）。」他表示遇上上述情況，即時的紓緩方法是用紙袋罩住口鼻呼吸，把適量的二氧化碳吸回體內，打斷過度換氣的循環。而平日多做腹式呼吸法或肌肉放鬆訓練，亦有助紓緩症狀。

目前針對驚恐症的治療，主要是藥物及心理治療兩方面。透過心理治療，由專業人士慢慢向患者講解一些客觀事實，如病發時那種近似心臟病發的情況，其實並非真正患上心臟病，讓患者重建信心，不致被這病症嚇倒。至於藥物治療，一般用上半年後如情況漸趨穩定，可考慮慢慢減低服用劑量。

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張醫生提醒，驚恐症必須正視，有不少患者經歷了三數次驚恐突襲後，因為擔心不知何時再病發，會變得不願上街，嚴重影響社交生活。如不及時求醫，有機會衍生其他情緒問題或情緒病症狀。

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日期：2020年10月22日（星期四）

時間：8:30-10:00pm

講者及導師：

精神科專科醫生 張漢奇

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收費：壹會員$250／1位（獨家附送靜觀示範教學短片及電子教材；以及以半價$250參加由Mindfully主辦之「靜觀體驗工作坊」，詳情請參閱報名內容。）

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撰文：吳碧欣

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