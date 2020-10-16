iPhone 12預訂｜512GB藍色iPhone 12 Pro最好賣 半小時已無首日店內取貨 送貨等到11月

實試訂購iPhone 12、iPhone 12 Pro；iPhone 12 Pro 太平洋藍色512GB最好賣；iPhone 12 Pro 太平洋藍色全線暫停店取；iPhone 12任買

Apple iPhone 12 訂購連結

Apple iPhone 12 Pro訂購連結

每年都總有人話iPhone「炒唔起」、「任買」，但同樣地每年iPhone開賣都總有人「捕」住希望第一時間入手，稍遲一步都可能要多等幾日。適逢今年iPhone 12大轉款，更踩入5G，較前幾年搶手也絕對是正常事。今年Gadget Guy當然也要繼續嘗試「撳機」，看看能否第一時間入手。

今年Gadget Guy派出Vincent、聰及小天，分別以電腦進入網站、用iPhone的Apple Store app、及用Android電話入Apple網站，三個方法訂機。新機在晚上8點正式開賣，但在頭3分鐘三人三個方法都未能進入網站，直到8點03分，聰以iPhone Apple Store app率先跑出，成功進入之餘，iPhone 12及12 Pro全線顏色及容量都任揀唔嬲，結果在8點05分成功訂到相信是暫時最受歡迎的iPhone 12 Pro 512GB太平洋藍色，並預約於10月23日開售日早上8時45分，在又一城店取貨。雖然並非最早的8點時段，但成績也算不俗，之後Vincent在電腦亦成功在8點07分「撳」到iPhone 12 Pro 512GB太平洋藍色，並能選購其他全線產品，不過取貨時間已是10點後。

有趣的是，聰在成功訂購後，就不能再進入購物車頁面，而小天更是接近完全入唔到選購網站，有疑似輕微死網站現象。不過大概在8點20分就回復正常。不過Gadget Guy就發現，在約8點30分開始，iPhone 12 Pro 全線太平洋藍色便不再接受店舖取機，而只能選擇送貨，最快更要等到11月3日。另外，iPhone 12 Pro的銀色亦有點黑馬跑出，在開賣一小時後，同樣全線無法在店內取貨，而金色稍後也一樣只能選送貨，石墨色就相對易買一點，但普遍都等到10月24日才能取貨。反觀另一邊廂iPhone 12就買氣欠奉，首日取貨全無難度，想炒機的就要「睇路」了。

總括而言，藍色和最高容量似乎是用家搶貨重點，相信在更被睇好，11月6日開始訂購的iPhone 12 Pro Max及mini上，亦會有相同情況，有意入手的就要做好準備。最後亦要提提大家，跟據往績，Apple亦有機會隨時補貨，仍想首天入手的，也不妨可以隨時嘗試訂購，或者會有意外驚喜。

記者：韓繼聰、司徒港燊

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