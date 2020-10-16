飲食陷阱︱素食新餐肉飽和脂肪高過普通午餐肉 營養師話鈉質偏高不能多吃

快餐店推出純素植物餐肉 打0毫克膽固醇、更低熱量、更健康真唔真

香港人越來越注重健康，近年素食人口亦不斷增長，據研究指出，每4個香港人就有1個有素食或減少肉食的習慣。素食菜式越見新穎及多元化，早前OmniFoods推出純素植物餐肉，主打0毫克膽固醇、更低熱量、更健康，最近更與快餐店合作，推出一系列新餐肉美食。究竟新餐肉有幾健康？一齊問問營養師。

根據其官方說法，新餐肉由100％植物成分製成，主要成份為大豆、紅菜頭及小麥，含0毫克膽固醇、高蛋白質、提供膳食纖維，鉀及鈣。他們又稱，與罐頭裝豬肉製午餐肉比較，新餐肉的熱量、總脂肪和鈉含量更低，亦是非基因改造、無添加激素、抗生素及味精，不含可致癌的防腐劑硝酸鹽，且不含葱蒜。不過營養師梁美明（Minnie）提醒，聲稱健康的新餐肉依然存有健康陷阱，大家要小心。

新餐肉總脂肪含量更高 椰子油飽和脂肪佔85%

以傳統罐頭裝豬肉製的長城牌午餐肉作比較，新餐肉的總脂肪含量為15.6/100g，比普通午餐肉的14/100g更高。為了追求擬真效果，不少素食餐肉製作時都會加入椰子油，而椰子油的飽和脂肪佔85%，飽和脂肪能提高壞膽固醇，有機會提高患上心血管疾病的風險。營養師梁美明建議在食用新餐肉的同時，應食用適量水溶性纖維豐富的食物，如麥皮、水果、蔬菜等。

新餐肉鈉含量偏高 要注意小朋友鈉質攝取量

另外，新餐肉的鈉含量為485mg/100g，根據本港的營養資料標籤制度，鈉含量低於120mg/100g才算低鈉食物，而世衞建議成人每日的鈉攝取量應少於2,000mg，攝取過多鈉質容易水腫及使血壓上升。而根據中國營養學會，建議4至6歲小朋友每日的鈉質攝取量為900mg；7至10歲為1,200mg；11至13歲為1,400mg，小朋友喜愛吃快餐，各位家長要注意小朋友的食量。營養師梁美明建議在進食新餐肉時，應飲用足夠水份及食用高鉀食物，如香蕉、菠菜、三文魚等。

不過，新餐肉卡路里比普通午餐肉稍低，是由於其澱粉質較低。新餐肉亦不含致癌物亞硝酸鹽，從致癌物成分看來，新餐肉會比傳統餐肉好。至於蛋白質，新餐肉跟普通餐肉含量相若。2020年《美國臨床營養學雜誌》研究發現，在無副作用的情況下，植物肉組測試對象的心血管相關數值表現優於動物肉組。

除了在飽和脂肪及鈉質，新餐肉在不少方面都比普通餐肉優勝，在二選一下，新餐肉的確較為健康，但都並非健康食物，大家要注意不能多吃，避免增加身體的負擔。

撰文：鄭詩詠

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