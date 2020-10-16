旅遊指南｜Lonely Planet新版終極旅行清單！十大不能錯過景點 約旦佩特拉古城排第一

Lonely Planet發表新版本「Ultimate Travel List」，列出500個全球不能錯過的旅遊地點及體驗。

喜歡旅行的朋友，相信在過去大半年也非常納悶，亦是人生首次那麼久也未到過機場的離境大堂。但相信大家都會不時幻想，甚至正籌備疫症過後會去甚麼地方旅遊吧！Lonely Planet剛剛出版新一版本的「Ultimate Travel List」，團隊廣泛參考了過往遊客評價，並評估各景點對實踐可持續發展的承諾等因素，列出500個全球不能錯過的旅遊地點及體驗。今次遊牧爸媽就來和大家看看頭10位景點是哪裏，一起未出發先興奮吧！

第10位：尼泊爾Annapurna登山徑

尼泊爾一向是登山者的勝地，擁有眾多令人嘆為觀止的登山徑。穿越其中的Annapurna Circuit會途經美麗的稻田、佈滿牛隻的草原和名為Thorong La的雪山通道。雖然部份路線的海拔很高，但能欣賞到壯麗的Tilicho湖，對體能較佳及喜愛挑戰極限的登山者來說是一大吸引點。因此Lonely Planet把Annapurna Circuit評為集所有應有條件於一身的完美登山徑。

第9位：玻利維亞烏尤尼鹽湖

世界最大鹽湖、被譽為「天空之鏡」的烏尤尼鹽湖（Salar de Uyuni）是南美洲絕不能錯過的景點之一，因為湖水的鏡面反射使天地連成一線，加上光線的變化讓人有如置身仙境的夢幻效果，因此也是很多人夢想的打卡bucket list。筆者曾駕着露營車在一望無際的白色鹽地上奔馳，也是一種刺激而難忘的體驗。

第8位：柬埔寨吳哥窟

吳哥窟（Angkor Wat）是現存世上面積最大的石建築群及極重要的印度教寺廟，展示了印度教眾神的故鄉梅魯山（Mount Meru），因此亦被聯合國列為世界物質文化遺產。

第7位：阿根廷及巴西伊瓜蘇瀑布

伊瓜蘇瀑布（Iguazú Fall）位於阿根廷和巴西之間，實際上是由275個瀑布組成，是世界上最大的瀑布群之一，連位於美加邊界著名的尼加拉瓜大瀑布也被比下去。Lonely Planet的描述足以讓大家想像到它的震撼：「墜落的水聲如雷浪般震撼，毫無疑問地提醒着人類自然界的力量和壯麗。」筆者於2018年也曾到訪，站在深達80米的魔鬼之喉瀑布頂俯瞰，確是一種視覺、聽覺和感官集於一身的震撼體驗。園內還能觀賞上千種南美獨特的動植物生態，非常值得一遊。

第6位：斯洛文尼亞布萊德湖

風景如畫的布萊德湖（Lake Bled）是一座古樸的白色教堂的所在地，座落在一個翠綠的島上，以阿爾卑斯山脈及四周的碧藍湖水為背景。從前朝聖者會遠道而來到教堂做敬拜，後來在19世紀成為皇室的度假勝地。今天各國的遊客都可以在湖邊散步、騎單車和乘搭當地一種名為 「pletna」 的小船，欣賞布萊德湖的風光。筆者也曾徒步登上小山崗，俯瞰如畫一般的美景，讓人頓時忘卻一切煩惱。

第5位：美國黃石國家公園

筆者在旅途中遇過很多美國人，都不約而同表示，美國的精髓就在於她的國家公園及自然風光。黃石國家公園（Yellowstone National Park）就是其中最著名的一個，而相信對香港人來說也並不陌生。它是地球上最大的地熱地帶，有五百多個仍活躍的間歇泉，公園同時還是大角羊、麋鹿、灰熊、狼等野生動物的家園，絕對是不能錯過的景點。

第4位：博茨瓦納奧卡萬戈三角洲

位於非洲博茨瓦納的奧卡萬戈三角洲（Okavango Delta）地帶，每年夏天都會被泛濫的河水淹沒數個月，形成非常罕見的內陸三角洲地貌，而雄偉的大象以至各種爬行及兩棲類動物依然無處不在。相較於一般用吉普車在非洲草原上奔馳及觀賞野生動物，遊客在這裏可以乘坐快艇或當地傳統的Mokoro獨木舟，在三角洲上穿行，以更與自然融為一體的方式，近距離觀賞和感受非洲豐富的自然生態。

第3位：澳洲Uluru-Kata Tjuta國家公園

被譽為地球肚臍的Uluru巨石位於澳洲北領地的南部，是世上最大的獨立岩石，已擁有五億年歷史，是澳洲最重要的地標之一。Uluru巨石最引人入勝的地方，是它的表面會因應不同的日光照射及天氣變化而呈現出深藍、灰、啡、粉紅等各種色彩，亦被原居民阿南古人（Anangu）視為聖石。到此一遊絕對讓你大開眼界！

第2位：厄瓜多爾加拉帕戈斯群島

加拉帕戈斯群島（The Galapagos Islands）是自然和生態愛好者的天堂。遠離南美大陸的獨特地理位置，令它孕育了各種在世界上其他地方都找不到的生物，包括會變色的鬣蜥、世上最大的古老陸龜、各種獨特的候鳥及海洋生物等。想當年達爾文就是在這裏觀察到各種獨有的動植物後，才構思出對後世影響極其深遠的進化論。

第1位：約旦佩特拉古城

位於中東國家約旦的佩特拉古城（Petra）曾經是一個幾乎被遺棄的「迷失之城」，公元7世紀城市荒廢後，當地的貝都因人一直都不願對外透露佩特拉的真實位置。直到1,000年後的1812年，一位瑞士人將自己打扮成阿拉伯人，得到當地貝都因人信任後才找到並證實這座古城仍然倖存，從此世人才能欣賞它美麗的玫瑰紅建築。佩特拉古城在1985年被列入世界文化遺產， 2007年成為新世界七大奇觀之一。

世界很大，有無數值得去的地方。但疫情讓我們明白到一切並非理所當然，原來有錢、有時間都不一定去到旅行，因此我們更應珍惜每一次出行的機會，活在當下，讓人生不要留白。

資料來源：美國有線新聞網絡

撰文：NomadBaMa 遊牧爸媽

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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