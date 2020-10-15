iPhone 12開賣｜網上預訂入定資料門市取貨增成功率 先達分析員睇好一大一細機銷情

先達「分析員」看好iPhone銷情，「大機」看俏，首選藍色次選金色；另附搶購技巧細節

Apple iPhone 12 訂購連結

Apple iPhone 12 Pro訂購連結

Apple於剛剛的星期三舉行了發佈會，一如傳聞推出4款iPhone及HomePod Mini。很快，iPhone 12及iPhone 12 Pro會在香港時間10月16日，即今個星期五晚上8時起接受預訂，而且最快在10月23日起發售；至於最細的iPhone 12mini及最大的iPhone12 Pro Max則在香港時間11月6日，即下下星期五晚上9時起接受預訂，11月13日起發售。至於同樣新出的HomePod Mini亦同在11月6日起接受訂購，不過在11月16日起發售。

雖說炒iPhone神話早已不再，但總會有人想賺得幾百得幾百，亦有真用家希望早買早享受之餘，不用「貴幾舊」。所以訂購前不妨先聽聽先達「分析員」分析一下新機走勢。

「流動帝國」的阿基覺得今次iPhone 12銷情會很好，因為新機外型其實頗吸引。但美中不足是兩款旗艦（Pro和Pro Max）分開了兩個日期推出，假如同一日開賣會更好，因為用家的熱情會冷卻；而且iPhone 12 Pro Max會較受歡迎，但在11月才開賣，吸引力會減弱了。再者這一部（iPhone 12系列）始終外型有大改變，亦有新顏色，必定會較上一代iPhone 11受歡迎。

今次轉回用平面方角設計，頗得「電話寶」的檸樂喜歡，加上有新顏色，特別是藍色，應該也頗多人會喜歡的。「三禾電氣」的Simon則認為iPhone 12 Pro Max是傳統的熱門款式，特別是香港人買機最喜歡買最高階的。相信iPhone 12 mini的銷情也不錯，因為它是全球最細的5G電話，官方資料說它比iPhone SE還要短一點，但卻有5.4吋屏幕。

如果已經決定好要預購，就記得留意以下的搶購技巧，事關訂購的時間越早，出貨等待期越短。預購iPhone基本上都是兩個方法：去Apple官網，或使用iOS系統內的Apple Store App。有說法指用App比上官網容易，但建議大家考慮電腦和App一齊開。

記得事前要先準備好一組Apple ID賬號，及想好要購買的尺寸、顏色和容量，可以於賬戶內預先輸入賬戶、地址等資料，例如點擊「主要付款方式」先將信用卡資訊打好，並按下右上角「儲存」，可加快訂購速度。

要留意的是，過往訂iPhone都分為「門市取貨」和「送貨」，送貨多數要等數日或數周，如果想盡早取機，記得選擇過往被稱為「iReserve」的門市取貨。年年購買的介面都有點不同，買機時記得留意選項；不過要留意Apple近年已改了退貨規則，付了錢拿了機就不能退款。如果選送貨的話，只要訂單狀態在「準備出貨」前都可以取消的。

除了自己上網訂購，大家當然亦可到各大網絡供應商上台出機，適逢今次是首部5G iPhone，舊iPhone用家未能用上5G，這次趁機會轉plan買新機都是不錯選擇。

「三禾電氣」的Simon補充，因為始終是全新款式，加上第一次推出5G iPhone，吸引力一定比上一代iPhone 11好得多，炒賣情況就要看Apple的出貨量。「一般來說，新色及熱門型號，有輕微炒風也相當正常。」每年都必定是新色最受歡迎，即今年是藍色，次選就是金色，而且今次的金色跟之前完全不同。

阿基表示，其實疫情的影響，大家都消化了，預計會少遊客、少國內人來買機，大家都要有心理準備。「上一年的綠色機比較受歡迎，比定價貴$1,000至$1,500，最高時甚至貴$1,800。以此為例子，我覺得起初一星期，都可能有$1,000至$1,500的水位。」檸樂則認為，說到炒賣，必定是最便宜和最貴兩款，「最便宜的價錢親民較吸引人入手，另外有一班人總覺得買iPhone必定是買最貴一款的。」

根據前兩年經驗加上一眾「分析員」分析，除了較「炒得」的「大機」（Pro Max）和新顏色外，中低價款，即今次先開賣的iPhone 12、iPhone 12 Pro及低容量款，即64GB和128GB有機會在開賣日有現貨，可「walk-in」購買，不過，熱門顏色就未必會有了，網上訂不到的朋友，10月23日不妨去碰碰運氣。

記者：周銥沁、韓繼聰

拍攝：鄭皓然、韓繼聰

編輯：鄒仲安

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