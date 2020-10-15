寵物按摩｜2成成犬因行動不便或癱瘓遭遺棄 主人自我增值為狗狗尋出路

寵物按摩、針灸、艾灸 改善年老狗狗關節退化及痛症

在1歲以上的成犬中，逾2成狗隻受不同程度的關節或痛症困擾。除了動手術外，坊間亦有不少復康療法，例如寵物按摩、針灸及艾灸等。寵物按摩及針艾灸等治療，透過紓緩寵物的肌肉及關節壓力，改善其血液及淋巴循環，從而減輕痛症為牠們帶來的苦楚。

阿棍屋負責人Ivy指，狗隻因行動障礙或癱瘓而遭人遺棄的個案十分常見。她說：「每一隻小狗到10歲以上，牠們的關節就會退化。當牠不走動時，肌肉會萎縮。一旦肌肉萎縮得撐不起身體，沒法再走路時，就會加快癱瘓的情況。」即使狗狗仍然年輕，但經常跳沙發、走樓梯或睡姿問題，同樣有損狗隻的關節及肌肉。當中不少因而影響走動能力。當年幼時可愛活潑的小狗，隨年紀漸長成為行動不便的公公婆婆時，你又是否願意陪伴牠終老？

癱瘓老狗 按摩針灸改善問題

「牠是奀皮，今年14歲。因沒法站起來，主人帶了牠到診所欲人道毀滅，我們在診所救牠回來。牠是近15歲的BB，關節退化得手腳只能呈90度彎曲，亦沒法站立。因牠只能伏在地上大小便，老是弄得全身骯髒，因而遭主人棄養。」Ivy撫着狗狗，娓娓道來牠們的身世。她感慨地說：「由你照顧接牠回家一刻起，你便知道牠們會老去，會有沒法走路的一天，你要預計這情況。而不是當牠有事時，便將其遺棄或安樂死。」現時阿棍屋內，有5至6隻老狗同樣因為行動不便或癱瘓而遭主人棄養。Ivy將牠們一一接回來，透過復康治療，讓牠們能重新走路。治療師每周到訪2次，透過替狗狗按摩、針灸及艾灸，改善牠們肌肉萎縮及關節痛楚的毛病。治療師解釋，過往復康治療不盛行，狗隻一旦有事，主人負擔不起手術費，狗狗便錯失治療康復的機會。然而，大多數關節及肌肉問題的個案，亦能透過復康護理來改善問題。替狗狗恆常按摩，能夠改善其肌肉繃緊、血液循環不良的問題。透過按摩時的觸摸手法，亦能及早了解牠們的關節狀態。治療師其後再以針灸及艾灸，改善血氣不通及紓緩痛症的程度。Ivy說：「我見過很多狗狗，在接受治療後情況亦大有改善。你發覺牠們在半夜，確實睡得好一點，痛苦的叫聲亦少了。」見證過不少狗狗得以重新走路的經驗，亦令Ivy確信不應輕易放棄生命。「牠們這樣大年紀，也能重新走路，其毅力和意志，亦令我鼓舞。所以我很希望如主人遇到同樣情況，嘗試找其他方法幫助牠們。不是當狗狗癱瘓時，就覺得牠們沒有出路。」

主人自我增值 學習寵物護理知識

預防勝於治療，Ivy分享主人能多了解狗隻護理的知識，防患未然。她指小狗到5至6歲時，能替牠準備一些護理關節的保健品。同時亦應避免狗隻爬樓梯及劇烈跳躍，以免傷及關節。她說：「如果狗狗情況不算太差時，按摩亦有幫助。現今香港有不同類型的動物療法，主人亦可以了解多一點。坊間亦有很多這類型的工作坊，這些知識你一定會用得上，因為你的狗狗亦會有年老、身體不適的時候。學過後除了幫助自己的狗狗，亦有機會可以幫助別人的狗狗，讓牠們日後進入老年期時，亦可以舒服一點，不用那麼辛苦。」

記者：沈敏怡

攝影：劉永發

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