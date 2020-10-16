美國大選｜《TIME》白宮噴病毒封面獲網民讚好 諷刺特朗普處理疫情手法

《TIME》過往的貼文已經不只一次對特朗普對控制疫情的處理不滿，這篇貼文已經獲得18萬個讚，反映對特朗普不滿的人為數不少。

10月9日《TIME》在Instagram發佈了當期的封面，封面是一張黑色背景的白宮，只有一盞燈亮着，白宮的煙囪噴出一堆紅色病毒，並遮蔽「TIME」字樣的圖片；然後貼文的內容嘲諷美國總統特朗普貪戀權力，不承認自己是病弱老人，先前還嘲笑防疫措施，並提及科學對特朗普而言只是一場陰謀論，而《TIME》網頁的雜誌內文不斷批評特朗普輕視新冠病毒的危險性。

網民各有見解

連登討論區對於這期《TIME》的封面的感到愕然，留言紛紛認為《TIME》已經被中共滲透。亦有網民留言《TIME》在臨近美國總統大選這個敏感的時間點做出這期封面是別有用心。亦有留言解說封面中的紅色病毒是共和黨。

美國當地情況嚴峻

就客觀而言，特朗普未能有效控制疫情，根據統計美國確診人數已經超過800萬，死亡人數超過200萬，就這個數字來看，《TIME》做出這期雜誌封面也是有跡可尋。另外《TIME》染紅這個說法機會不太，因為他們在9月23日的發佈的貼文是成為當期《TIME》封面的台灣總統蔡英文。

不過自從特朗普確診以後，他的圈子內陸續有人確診，這期封面想表達給讀者的概念可能是白宮已經被新冠病毒給攻陷。

過往《TIME》值得回味封面

記者：周德禮

編輯：鄒仲安

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