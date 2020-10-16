蘇富比｜拍賣張曉剛眾畫家作品問誰領風騷？沒有香港沒有今天的曾梵志

張頌仁睿藏拍賣，張曉剛、曾梵志、毛旭輝、沈小彤等作品組成作品聯展，反映中國社會狀況人民心境，也思考中國現代藝術進入了轉折期。

近兩年香港藝術拍賣市場由常玉當上王者，而朱德群、吳冠中亦攀上億元地位，接近趙無極那至尊級位階。相比之下，中國89後現代油畫便靜下來，暫時少在拍賣市場出現。好不容易等到2020年10月，疫情稍緩，香港蘇富比於秋拍推出「中國當代藝術之父的藝術史觀：張頌仁睿藏」，尤如給他頒發終身成就獎。

該項目展出24張作品，由張曉剛時代巨構三聯作，連同他另外兩張前後時期代表作來領銜。此外，漢雅軒還選出一批珍藏小作，結合曾梵志的《面具》，營造出強大氣勢，組成一個小小的中國現代畫家作品聯展，在疫情仍蔓延期間，來一次強勁登場亮相。

今次張頌仁睿藏拍賣，很着緊，乃因為張曉剛那3件不同時期重要作品，緊密回應中國90、00、10三個時代社會氣氛、狀況、人民心境，足可成為劃時代藝術經典作品，反映當代中國最重要的3個時期。

張曉剛那早期一張家庭照作品，厲害到差不多可代表在獨生子女政策下全國家庭結構。畫家母親有精神病，父親則不多說話，而他便在孤獨環境下長大。攝影由西方傳入中國，而家庭照乃攝影的最基本。張曉剛卻繪畫家庭照，將之本土化，發掘出中國文化特色。三個人物座位、身體姿態上，表現出中國父母、兒女關係。「全光亮」燈光設計，反映中國人追求光鮮那美學概念，排除陰影與暗黑，卻同時把活潑、自然、歡樂丟棄。

至於重頭戲，張曉剛的《黑色三部曲：驚恐、沉思、憂鬱》那件三聯屏鉅作，描畫有識之士處在驚恐、沉思、憂鬱那三個黑色狀態，簡單直接表達中國當代轉折時期普遍景象，兼且吸收希臘文化精神，圖像包含升天元素，衍生宗教意涵。

之後，隨之而來的10年，社會政經情況又急變，人們想法跟不上，常陷回憶或失憶，可能是適當的做法，因為可令自己舒適一點。一個橫側大頭像，便是直接表達這心態的圖形。

在同期藝壇，沒有任何其他畫家像張曉剛那樣，能出產簡單圖像作品，能重點及直接地勾勒或反映出中國當代3個重要時期人民生活心境實況。他受國際關注，成為改革開放後中國最具代表性油畫家，在拍賣場上確定下來。

張頌仁今回特別挑選張曉剛好友毛旭輝的《剪刀》、曾梵志的《面具》以及漢雅軒一些小作，來襯托張曉剛該3件代表作，用心良苦。這樣營造熱鬧氣氛，能在疫情未息、經濟遲鈍時候，打造出強大氣場。蘇富比香港以中國現代油畫教父這名聲來為作品背書，張頌仁不介意自己名字被利用，他認為如能使作品提高成交價錢，何樂而不為！

今天中國現代油畫能登上國際拍賣會場，大家普遍說是張頌仁的功勞。1989年北京中國美術館辦「89現代藝術大展」，而沒入選的藝術家在場外（路邊）辦「星星十年」展覽來對着幹。張頌仁很有勇氣，幾乎囊括所有星星畫會成員，帶他們來香港，為他們舉辦展覽，讓他們首次接觸外面世界。

4年之後，張頌仁與栗憲庭合作策劃「後89中國新藝術」，54位藝術家200餘件作品，更積極反映在短短4年裏，中國藝術界整個創作方式和社會氣氛之大改變。該展覽在香港、澳洲、美國巡迴展出，效果震撼，突破中國現代藝術與國際交流封閉關口。

張頌仁在國際藝壇站住腳後，便有機會多次帶中國藝術家作品參加巴西聖保羅雙年展、威尼斯雙年展。大家還不要忘記，已故鄧永鏘爵士是張頌仁拍擋，中國藝術家在威尼斯雙年展，觀眾裏有Princess Diana的身影，便可以知道，張曉剛與曾梵志今天享國際地位，幕後人做了很多工夫。曾梵志知恩，對香港傳媒說，沒有香港，自己便沒有今日。

我特別請教張頌仁，今天可否重走他的路，選幾個中國當代藝術家，帶到歐美展場，推介給歐美藏家？他說，今天再不能得到同樣效果，因為歐美人士已不稀罕中國現代藝術。

2012年，瑞士收藏家Uli Sigg博士捐獻及出售1,510件中國現代藝術品給香港西九M Plus美術館；而在2017年，比利時人Baron Guy Ullens（尤倫斯男爵）把北京798藝術區尤倫斯當代藝術中心轉讓出去，多少反映出中國現代藝術，來到轉折期，告一段落。此外，巴黎Louis Vuitton美術館之中國現代藝術收藏，可說無與倫比，天下無敵。即是說，中國現代藝術正進入更年期，再進步便要脫胎換骨。至於它未來會怎樣，一切看習時代之造化。

撰文：張錦滿

圖片：Sotheby’s

編輯：鄒仲安

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