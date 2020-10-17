諾貝爾｜黑洞理論先驅 霍金拿不到物理學獎有原因

黑洞理論有趣得很，有些也很深奧，不是一時三刻弄得明白。日前在電視新聞看見一段新聞片，看着2億光年外的黑洞把一個太陽大小的橙色星體撕碎吞噬，蔚為奇觀，不禁讚嘆科學家不斷為我們揭開宇宙奧秘，居功至偉。上周諾貝爾物理學獎頒了給同是研究黑洞的3名物理學家，當中更有霍金摯友、89歲的彭羅斯（Roger Penrose）。很多人不其然想到，彭羅斯和霍金的黑洞理論發表將近五十年，為何霍金一直無緣領獎？好奇一問余博士，佢答得妙：「因為霍金死咗。」博士沒開玩笑，諾貝爾是不會追頒已故的科學家，倘若霍金依然在世，今年非他莫屬。有德國天體物理學家Andreas Eckart更形容彭羅斯獲獎，等於間接頒了給霍金。

另一個原因是沒有足夠的實證。物理學獎只頒予有實證的理論，所以，無論理論和數學如何說得誇啦啦，若拿不出確切的證據，還是很難獲獎。物理學教育家Leonard Mlodinow在他的新書《Stephen Hawking: A Memoir of Friendship and Physics》解釋黑洞的證據得來不易。

最早的線索是1990年發現了天鵝座X1這「黑洞」開始。叫得黑洞，當然真是黑漆漆，光都逃不掉，你又怎會見到它呢？當年之所以「發現」天鵝座X1黑洞，還不是因為一位加拿大的天體物理學家Tom Bolton觀察到有個星體，不知圍着一個甚麼東西在轉，而推論出這個是黑洞來。後來在2015年，專門探測引力波的天文台LIGO收到訊息，知道有兩個黑洞在老遠的地方「炒車」扭曲時空，相撞的漣漪震到嚟地球。這不單再一次證明黑洞的存在，而且還知道愛因斯坦真是先知，百年前在廣義相對論中，已經預測到時空扭曲所引發的重力波，真係要寫個服字。

霍金的另一位拍擋美國天體物理學家Kip Thorne，正因為計算重力波以及成立LIGO有功，於同年分享了物理學獎。Kip Thorne是荷李活導演路蘭（Christopher Nolan）的軍師，拍《星際啟示錄》和《天能》時都有求教於他。Mlodinow指我們非到2019年，才能說「差不多」證實到黑洞幅射的存在，可惜已經是霍金過身後的一年。（頁104，第六章）。這個由以色列科學家做的實驗可為佐證，Mlodinow解釋得十分有趣，並堅信霍金唔死，評委會憑此一定會頒佢一個諾貝爾，雖然聽來有啲馬後炮。（頁129，第七章）

現在論名氣，霍金比彭羅斯大，除了物理學界，他的書還整整影響着一代人的宇宙觀，一本《時間簡史》家喻戶曉。不過Mlodinow說，霍金知道該書買的人多，讀的人少，所以每逢有心心眼粉絲書迷來朝聖，霍金劈頭就問：「有好好讀完嗎？」至於比霍金年長十歲多的彭羅斯，雖然無咁出名，但一樣著作等身。彭羅斯是最早提出：當一個星球耗盡內核燃料壓碎塌陷，而形成黑洞。而黑洞正中央如相對論預測一樣，有個無限引力的點（奇點），甚麼都變得無限。

在劍橋寫論文的霍金，借鑒彭羅斯1965年發表的這個黑洞論，舉一反三，反問恒星可以變黑洞，為甚麼我們這個宇宙就不能呢？他大膽假設，推算出宇宙確是由黑洞大爆炸而來，合乎相對論原則，亦解釋到為何過去探測到一種特別的宇宙背景輻射（CMR），都是大爆炸殘留下來的。現在我們一般相信，宇宙起源於138億年前，就是這麼計算出來的。對霍金來說，最重要自然是將新觀點放到自己的博士論文裏，否則畢業無望，因為其他內容都是陳腔濫調，欠缺新意。（頁71，第四章）

讀這回憶錄，有個小問題，就是無目錄無索引，不得不尋章摘句做筆記，否則根本找不到誰和那一個概念在那一頁出現過。全書十一章，介紹霍金的物理工作和貢獻散見於第四、六、七、八、十等幾個章節；霍金和量子力學權威費曼（Richard Feynman）交流過的片段大概在中後的部份有提及；其他的都是霍金的個人、健康、家庭的生活剪影，也是有幸跟霍金零距離接觸的作者才有機會看到的。Mlodinow畢竟在霍金旁觀多年，天天看到他起居飲食、家庭狀況，看着那個漸凍人ALS的病症如何折磨着他和他的家人，看護們如何全天侯照顧霍金，惟恐他一睡不醒，晚晚看着他上床都如臨大敵。劍橋校園室內的中央空調不顧人死活，有回作者見霍金熱得汗水都要從下巴滴下來了，所以好心給他抺汗，可能抹得太大力的緣故，霍金的頭給抹到東歪西倒，跌咗落心口，霍金臉上掛着的智能眼鏡一旦移位，警報響起，看護隨即出來救駕。可見除了作者本人，身邊的人都是十二分的嚴謹。

Mlodinow加州理工畢業，跟隨過兩大諾獎物理學家費曼和Murray Gell-Mann，後來用第一身角度出了本書《Feynman’s Rainbow》，輕鬆憶述兩大物理學家的學問和怪脾氣。霍金就是欣賞Mlodinow懂物理又寫得動聽，所以邀請他合著「簡簡史」《A Briefer History of Time》和《The Grand Design》。《The Grand Design》原本跟出版社Bantam說好一年半交貨，但霍金惜字如金，拖足四年才寫起。Mlodinow催霍金都冇用，因為佢老人家是闊佬懶理，天天都在生死邊緣徘徊，那管你是否趕死線，出版社殺人都唔關佢事，他甚至跟Mlodinow說，唔介意寫足十年，Mlodinow回答說：「你十年寫唔起，我就返美國。」

1942年出生霍金，早期入讀牛津蹉跎歲月，後來驗出有ALS，所有肌肉會漸漸不聽使喚，當時存活率通常不過5年。他自覺命不久矣，於劍橋發奮圖強開始研究，有咁突破得咁突破，想不到一天一天的打併，比自己想像中活多了50年，也成為一代偉大的物理學家。三十出頭，沒想過自己會活過70年代，所以做學問都是豁出去。

Mlodinow說霍金鍛煉到一個奇技，人家用代數公式計算，他腦袋喜歡用幾何圖形計算，給他計算出黑洞有輻射，起初他不敢說，因為怕人笑話。因為之前他和其他相對論死硬派，都有笑這個論點，後來他硬着頭皮發表計算成果，果然給同行冷待，甚至有教授「使橫手」要阻止他在《自然》期刊發表論文。（頁118，第七章）。作者指費曼1948年計算粒子的「費曼圖」一出，量子力學前輩Niels Bohr、Paul Dirac（Paul Dirac是一個奇人，以後有機會都要介紹）一樣當費曼廢話連篇，後來費曼圖變了量子力學最廣泛使用的計算工具，1965年更憑此拿了個諾貝爾。不久霍金到加州理工，讓Murray和費曼看他的黑洞輻射的計算，費曼用自己的費曼圖計算一篇，才證實霍金所言非虛。

回憶錄刻意將做霍金做學問和私生活放到一起說，給大家重現一個一樣會生老病死的血肉之驅，也提到霍金前妻Jane所經歷的苦痛。而作者亦以朋友的角度，憶述霍金所走過的孤獨旅程，如何在霍金身上，看到自己缺乏的堅韌和豁達。

霍金喜歡公開打賭，有一回，作者手術後內出血差點送命，忽發奇想，跟霍金打賭誰會先去世，霍金回說：「這個不成，輸咗找唔到數。」

撰文：二喬

攝影：周旭文

編輯：鄒仲安

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