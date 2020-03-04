美味餃子鬧雙胞｜龍頭太子店爆長沙灣店係冒牌貨 兩店老闆現身回應有段古 餃控品評揀邊間？

美味餃子店是太子餃子店龍頭，以野葛菜生魚湯底和3款餃子屹立近廿年。4年前在長沙灣出現另一家同名的餃子店，無論格局和食物種類都近乎相同，不少人以為是太子店分店，但今年太子店主人盧全有在店內張貼告示指「無分店，只此一家」。

太子集合了超過10間餃子店，要數首間在該區進駐的是美味餃子店，由百呎小舖搬到大舖，高峰期日賣5,000碗，更吸引越來越多餃子店進駐該區。「每個人都想分一杯羹，他們搶不到我的生意，因為我們的餃子較獨特，是模仿不到的。生魚本身較腥，我們有獨門秘方令生魚不會太腥，同時我們不放味精。」太子美味餃子店盧全有說。長沙灣店不但招牌相同，而且賣的都是野葛菜生魚湯底和3款餃子，難怪外界有所誤會。盧全有主動澄清說：「我和長沙灣那邊一些關係都沒有，亦沒有投資過那間店子，亦不是親戚。」那有否到長沙灣店理論過？「沒有甚麼必要，他和我的師傅相熟，有些師傅離開去教他都不出奇。」有否試過長沙灣店的出品？「沒有甚麼必要，模仿的東西始終是較差，商業登記只有我們這家。」記者覺得奇怪，既然非親非故，讓人這樣抄襲亦無所謂嗎？「沒有問題，這些你知我知天知地知，你搶便搶，有甚麼所謂？就算我不做 ，第二間都會搶我。他只不過是較奸，他上網都說我們是他的分店，但自從人家誤會我們是藍店，他便即刻和我們劃清界線。」

今年5月，Facebook專頁「金水」爆出太子店送外賣給警察，迅即被標籤為藍店，而一直向外界宣稱自己為黃店的長沙灣店即貼出告示，和太子店劃清界線。盧全有說：「阿sir不吃飯嗎？他們都要吃飯，我們沒有寫明服務黃與藍，如果這樣都說我們是藍，我們沒有說話。像對方想我們死，對方說自己是黃，我們是藍，便將責任推給我們。一句到尾，他們想爭生意，他們賣的東西較我們便宜，想搶我們班客人。我們本來不會貼美味餃子店無分店，現在大家分清楚會較好，稅局或者其他人追究起上來都不太好。」

即晚我們到長沙灣店找老闆回應，老闆是一對年輕夫婦，經說服下才願意接受簡短訪問。美味餃子店長沙灣店趙先生說：「現在於網上說話，會有很多人批鬥，就算說事實都沒有用，你說假話反而有人信，所以覺得說太多作用不大。其實我們和太子店關係以前是相識的，他們亦輔助我們去開店，他們教我們去做食物，他們絕對沒有在我們身上拿過任何利潤，純粹是幫手，有任何利益？是真的沒有。但是為甚麼到這一刻出現大家各有各做的情況呢？可以說是政治事件之後，大家立場不同，所以我們安排這一年會轉一個屬於自己的招牌，不想我們客人來到我們是黃，覺到他們那處是藍，不如如何是好。」那現在食物是相同嗎？「當初食物是相同，但之後拿貨的地方不同，食物當然是不同。」他續說，「人家這樣辛苦做間店子，無謂要我在鏡頭說太多，食客覺得那間好吃便去吃吧！」趙先生說短期內會將餃子店改名為好味餃，至於食品定價較太子店便宜四至五元，趙先生指是因地區性消費的問題。他更拿出相片證據，證明太子店老闆曾出現在長沙灣店內，我們第二日再到太子店了解。

盧全有說：「我和她媽媽是相熟，但和她女兒（長沙灣老闆）一點亦不相熟。原先她媽媽叫我幫忙，最初是想他們用另一個名字，所以沒所謂。我們幫她開檔，豈料全用我們的東西，豈料越用越瘋狂，又說我們這間是分店，想搶我們的客人。」那為何你第一次不直接說有幫過他們？「其實我是不想太太知道太多事，自己又想隱瞞一下，加上既然他們做開了，不如好好做下去，只想他們做生意不要用污糟手段。其實我本身不想搞大件事，他不再用我招牌便算了。」我們向律師查詢，太子店雖然有商業登記，但未有將店名註冊，所以對方有權用同一個名字開店，盧全有稱之後會申請將店名註冊。那太子店和長沙灣店的食物又是否一樣？何者較優勝？我們請來專業評審評價和盲試，睇片啦！

記者：何嘉茵

攝影：伍永健、張志孟

剪接：呂皓怡

編輯：鄒仲安

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