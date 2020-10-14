寵物按摩｜3小時按摩工作坊即場問症兼實習 資深寵物復健治療師指導按摩手法

資深寵物按摩治療師教你狗狗按摩手法 減輕犬隻肌肉及關節壓力

你家狗狗有沒有跳沙發或經常上落樓梯的習慣？根據研究顯示，兩成1歲以上的狗隻，會因恆常跑跳或意外而出現不同程度的關節問題。即是每5隻狗，就有1隻患上關節疾病。髖關節、手肘、膝蓋或十字韌帶等部位，更是高危受傷的位置。所謂預防勝於治療，除了進食保健品及定期檢查來保養關節外，學習正確的按摩手法，有助減輕狗狗肌肉及關節的壓力，促進其淋巴和血液系統循環。透過加強肌肉彈性，從而減低受傷機會。不僅如此，親密及舒服的按摩時間，更可改善狗狗的緊張情緒和增進人狗彼此的感情。

想替狗狗按摩，又怕胡亂按壓傷及毛孩？《動物蘋台》即將舉辦的【狗狗按摩工作坊】FAN享會就適合你了。3小時的工作坊，請來有12年經驗的資深寵物按摩治療師李意鳴（Ada），透過理論講解、示範及實習環節，讓你掌握犬隻的身體結構、肌肉分佈、血液及淋巴系統循環等專業知識，學習犬隻按摩的手法及技巧，讓你升級成為專業的狗奴。於10月21日前報名，更可以早鳥優惠350元（原價980元）參加活動。名額有限，主人還不馬上報名？請留意，只限壹會員報名參加。

查詢詳情可在辦公時間致電 2990 7469 ，或電郵至 events@nextdigital.com.hk 。

記者：沈敏怡

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！