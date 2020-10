HPV│陰道環境失衡加德納菌有機可乘 硏究指子宮頸癌風險增

子宮頸癌為女性常見癌症之一

根據香港癌症資料統計中心的數據,子宮頸癌於2015年在女性常見癌症中排第7位,子宮頸癌的發病年齡中位數為54歲,子宮頸癌已成為不少女性關切的健康問題。

雖然注射子宮頸癌疫苗,有助預防人體受HPV病毒感染,但因疫苗面世才不過十年時間,有關疫苗的有效期限,以及須要注射加強劑與否等問題,目前醫學界仍有爭議,相信需要更多的數據硏究才能作進一步評估。醫學界亦着力尋找更多預防子宮頸癌的途徑,一項於三月時在《PLoS病原體》發表的硏究發現,HPV的持續性感染可能和陰道的菌落(colony)生態平衡被破壞導致細菌的多樣性增加有關。

目前已知當女性對人類乳頭瘤病毒(HPV)持續性感染,會增加患子宮頸癌前病變及子宮頸癌的機會,而宮頸內包括微生物群的環境,亦可能對HPV的感染有影響。

為了討論宮頸陰道微生物群在HPV感染中的角色。硏究人員追蹤了273位有高危感染HPV的女士自願者,她們發現豐富的乳酸桿菌(Lactobacillus iners)與清除高危HPV感染有關。反之,陰道加德納菌(Gardnerella vaginalis)則會助長HPV的持續性感染。

或者大家會問陰道加德納菌是甚麼?其實陰道加德納菌是一種在陰道常見的細菌,主要通過性接觸傳染。病發時會釋出異味外,也可能會有發癢症狀。由於炎性反應並不明顯,因而醫學界定此病為陰道病,而非陰道炎。是次硏究結果亦可解釋到人體持續性感染HPV跟宮頸微生物群的特徵的相互關係。

在報告中,硏究人員亦建議,醫學界可對持續感染人類乳頭瘤病毒(HPV)的高危人群,加強監察其陰道加德納菌及宮頸陰道微生物群,從而更易辨識及預防患上子宮頸癌前病變及子宮頸癌。

報告同時指出,如未來的研究有更多能證實宮頸陰道微生物群與疾病進程的因果關係,那可能以激活局部免疫反應的方式來嘗試控制宮頸陰道微生物群來阻止疾病的發生。

資料來源︰

Usyk M, Zolnik CP, Castle PE, Porras C, Herrero R, Gradissimo A, et al. " Cervicovaginal microbiome and natural history of HPV in a longitudinal study" , PLoS Pathog ,26 MAR 2020 ; 香港癌症資料統計中心

撰文︰李飛

