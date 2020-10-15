澳洲移民｜前海洋公園飼育員成功移民昆士蘭靠流利廣東話 照顧袋鼠遺孤踏單車一齊上下班、逛超市

前海洋公園飼育員先申請澳洲工作假期 再以僱主擔保工作移民取得永久居留

Phoebe Lee 10年前入行成為海洋公園飼育員，3年前除了對香港社會氣氛感到壓抑，也為自己工作前路感到迷茫，「如果我繼續想以興趣為先，以我的工作經驗、我的興趣是沒甚麼出路。在香港想轉公司及環境，其實都沒辦法。」於是，當年她就決定在快將踏入30歲限期前，申請到澳洲工作假期，希望在當地找到飼育員工作並申請僱主擔保工作移民。為了增加工作及移民機會，她選址屬偏遠地區的北昆士蘭。

「我也曾擔心過找不到工作，但也沒辦法，都要先試一試，沒試過我又不甘心。如果真的不行，後備計劃就可能是讀書。」雖然澳洲動物園多，然而擁有動物相關學歷的人才也多，因此Phoebe早打算要花上兩年在不同城市投履歷。「其實我是比較異類，我懷疑有沒有人曾經以這個職業去辦移民，說不定我是第一個。」幸運地，Phoebe在抵達昆士蘭首個月就已經找到一間小型動物園任飼育員試工，除因為她擁有7年照顧雀鳥及樹熊的飼育員經驗，也因為園方看中她能操流利廣東話及國語，以應付一班香港及內地遊客。

跟香港人相比，Phoebe指大部份澳洲人皆視動物為生活的一部份，除了尊重動物的生活模式及保護牠們居住的環境，也有不少人會以個人名義申請照顧受傷及野生動物的相關牌照。當地動物園也會接收和照顧獲拯救的野生動物，大型的動物園更會進行當地瀕危物種的保育、繁殖及野放研究。「當然也有很多人覺得不應該圈養動物，但我感覺上大部份人都是頗正面。很多家長都很喜歡帶小朋友去動物園，帶他們認識動物都是教育的一部份。」

現時Phoebe已獲得永久居留，未來亦希望跳出動物園，在野外動物保育方面發展。Phoebe指，近年僱主擔保的簽證條件有所更新，提醒如果也想像她一樣靠僱主擔保來移民，就要做好資料搜集及多準備後備計劃，以增加成功移民機會。

記者：蘇敏婷

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