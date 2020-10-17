變態寵主｜美國寵主疑用球棒擊斃貓狗 掏空屍體後吃下心臟

美國猶他州男子疑吃寵物內臟 犯案動機未明

飼養貓狗就應該疼愛牠們，美國猶他州（Utah）近日卻發生一件寵主殘忍虐待動物事件，有男子疑用球棒重擊飼養的貓狗致死，甚至吃掉牠們的心臟並扔到浴缸內，死狀相當恐佈。男子被捕後控以多項罪名，但暫時未知犯案動機。

事發前一日，33歲的Bruce Anthony Saunders報警指自己的手指被割斷，不過在警方抵達時，他卻不肯開門，警方惟有離開。翌日其女友前往他家中時，卻發現寓所內有大量血迹，但不見男友身影，懷疑對方已經死亡，急急報警求肋。

警方隨後趕抵現場發現浴缸內有1隻貓及1隻狗，都「被掏空」死亡。貓狗的屍體都被開腸剖肚，旁邊還有根沾滿鮮血的球棒，其後有獸醫對兩隻動物進行檢查，發現牠們曾經遭受多次重擊，全身上下都有傷痕。

警方隨即找到Saunders，他坦承親手殺了貓狗，並將心臟吞下肚。Saunders被控多項虐待動物罪名，警方指目前尚未清楚他的犯案動機，而且尚未診斷他的心理健康。

資料來源：The Sun

撰文：黃雅純

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