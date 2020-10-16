電動車｜Lucid Air入門版車價公開 69,900美元買480匹

Tesla殺手之稱的Lucid Air公佈入門版電動車售價及詳細規格，性價比極高。

電動車吸引之處，除了零排廢等環保因素外，還因為房車價錢買到跑車級性能，即是真正的性價比極高，在美國，有Tesla殺手之稱的Lucid Air剛公開了入門版的詳細規格及車價。Lucid Air預定於2022年在美國上市，可以分到Tesla的市場嗎？晚晚炒Tesla股炒得很開心的你覺得吸引嗎？

Lucid Air的基本車型會擁有一個電動馬達，提供480hp馬力，買家亦可以選配兩個電動馬達的版本，而且有AWD，續航距達653km，車價由69,900美元起。而且現在已經接受預訂，只須要付300美元就可以落訂，現在訂車更送3年Electrify America充電站免費充電。就如Tesla的新Pickup車款一樣，未有確定交車日期，但晨早收訂，而且訂金極低，人人都可以一時衝動落訂買車。

車價69,900美元的入門版新車，內櫳會採用Mojave主題，物料是PurLuxe，不含動物成份。中控台亦和對手一樣有巨型屏幕，達34吋，亦配備廠方的DreamDrive駕駛輔助系統套件。

比基本版高一級的有Lucid Air Touring，車價87,500美元，續航距一樣653km，不過標準配備雙電動馬達及AWD系統，最大馬力620hp，0-96km/h只需3.2秒，跑1/4mile需時11.4秒時速達197.9km/h，極速250km/h，同樣，現在只需要300美元就可以訂車。

預定會率先在2021年第二季交車的Lucid Air，將會是Air Grand Touring及Air Dream Edition，前者800hp馬力，832km續航距，車價131,500美元起；Air Dream Edition則1,080hp馬力，續航距748km，車價161,500美元起。早買早享受，要平就要等耐少少喇。

撰文：Michael

編輯：鄒仲安

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