浣熊咖啡店｜台北咖啡店被揭發虐待浣熊 動物園接收後發現有焦慮症會自殘

台北動物Cafe浣熊受虐獲救 出現焦慮自殘需心理治療

台北知名咖啡店早前被人發現店內的浣熊遭虐待，4隻浣熊由議員及動保處救出後，交由台北市立動物園照顧，進行檢疫後發現4隻浣熊全部都出現焦慮行為，例如舔毛、轉圈及自殘等。園方隨即為浣熊們進行改善心理健康活動，目前牠們的情況已好轉。

台北市知名浣熊咖啡店「Touching感溫甜點咖啡by穿越九千公里交給你」早前被人爆出有職員虐待浣熊，包括綁浣熊在桌腳、用網球拍打浣熊，甚至有牧羊犬咬浣熊時店員視而不見。

店內的4隻浣熊送到台北市立動物園後先進行為期一個月的心、生理健康檢查，發現牠們均出現壓力與刻板行為的狀況，包括舔自己的毛髮、自殘及轉圈等。加上浣熊是夜行動物，故此在白天的時候都會出現焦慮。

為了改變浣熊們的心理健康，以及回復原本動物的本能，而不是見到人類就靠上去，園方故意安排浣熊們自己去尋找食物，透過樹枝、吊床、水盆等完善設備，來減輕浣熊的焦慮症。到目前為止，浣熊們已經適應了新生活，其中有一隻浣熊甚至過肥，需要園方實施「減肥大計」。

綜合報道

撰文：黃雅純

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