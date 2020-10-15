疫情轉型｜停飛空少開IG畫漫畫吸過萬fans 飛機工作經歷啟發創作：不要再說空姐是飛雞！

「ladies and gentlemen，welcome onboard……」相信大家已經有一段十分長的時間沒有聽過這段廣播，自武漢肺炎爆發以來，大家無法出外旅遊，對於喜愛旅行的香港人而言，實在是一件非常痛苦的事。但其實除了熱愛出遊的港人，還有一班人十分記掛飛行生活，他們就是一眾空姐空少。

武肺爆發令航空業停擺，不少空中服務員都要放無薪假，包括腔叔。不過這段「冇工開」的日子，反而令他發展出另一種生活模式。腔叔在Instagram開設了「hungjeruncle」的賬戶，以搞笑畫風分享各種飛行趣事，風格鮮明，現時已經累積了超過一萬七千位追蹤者。

正在放無薪假的腔叔，九月的更表仍然空空如也，他表示，由二月開始情況已是如此，維持了接近七個月。幸好是腔叔有儲錢的習慣，現時可以靠積蓄生活，「惟有嗌少啲凍飲，食譚仔唔好叫竹笙。」腔叔又補充說：「相信有人比我更慘，所以都唔能夠投訴太多。」並指自己有心理準備情況會更差，雖然目前仍然捱得住，但都開始「搵後路」。

畫畫成寄託 寫實風格吸過萬fans

「冇工開」令腔叔有更多時間留在家中畫畫及陪寵物，原來他當年是藝術系畢業，「其實我一直都有畫畫，但冇放上網同人分享。不過最近放無薪假，唔少同事都開專頁去分享自己的事，所以我都開一個畫畫的賬戶。因為自己講嘢唔叻，所以好鍾意用畫畫去表達自己，除了可以與同事、朋友和網民互動，又可以打發時間。」他又形容因為冇工返開設專頁，累積了一班追蹤者，可算是因禍得福，而專頁亦成為了他的寄託。

專頁的名稱叫「腔叔」，不是因為他的本名有同音字，而是一個美麗的誤會。「有時有人會叫錯我做空姐，所以糾正他們我不是『姐』而是『叔』，覺得幾有趣所以自稱空叔。至於『腔』字係因為有網民打錯字，覺得幾得意就由『空』改做『腔』。」專頁內容以分享空中服務員的趣事為主，例如派餐的技巧以及空姐的妝容等等，圖中有不少細心位，例如制服會有不同的字句，十分有心思。

腔叔搞怪的畫風和光怪陸離的劇情相輔相成，不禁令人發笑，不少人都覺得他的作品十分搞笑，腔叔本人又有甚麼看法？「我自稱『劣漫佬』，因為我的畫作算是漫畫，但又比較劣質，所以就叫做劣漫。我會用肉酸形容我的畫風。我覺得人本身就有黑眼圈、法令紋，本身就唔係個個都靚，我只是將大家唔想睇到嗰一面可以呈現出嚟，大家接受自己的瑕疵啦。」

外界批評嚴苛 為同行平反

算是為同行發聲嗎？「一半一半啦，專頁中有不同的故事，有部份是自己想說的話、部份是自己的日常生活，有些其實是恥笑同事。不過，我經常都聽到關於空中服務員的負面評價，我是男性比較好，至少不會被叫去『做雞』。大家對於空姐尤其嚴苛，例如對她們會有貪慕虛榮、不思進取的既定印象，但其實我身邊不少同事都是良家婦女，所以大家唔好再叫佢哋去賣淫啦。」

「冇工開」、「日日喺屋企」加「畫畫」，腔叔又覺唔覺得自己現時的生活是廢青？「梗係唔係啦，不過如果其他人覺得我廢的話，我應該係廢中。」他又補充說：「寧欺白鬚公莫欺少年窮，青年人有的是時間和無限可能性，未到最後都唔知邊個係廢。」

你家人知道你放無薪假嗎？「我屋企人只知道冇工返， 但佢哋唔知我有畫畫。我都唔係好想佢哋知，除了我經常在專頁上講我媽媽壞話，家人亦不太贊成我花大量時間去畫畫。我小時候十分喜歡畫畫，但屋企人覺得畫畫、藝術係興趣，唔可以當職業，亦都唔應該花咁多時間，甚至大學時都唔應該讀藝術。我姐姐其實知道我畫畫，但我封鎖了她。」

除了開專頁，原來腔叔還有一個夢想：出書。「出書是我的夢想，希望擁有一個屬於自己的作品。如果有機會出到一本書，我都會送兩本畀屋企人，不過可能會撕走講他們壞話的內容。」

Instagram：hungjeruncle

採訪：姚嘉敏

攝影：尹彥翹、陳濤

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