中國名將家暴｜前田徑選手張培萌遭妻子指控家暴 精神科醫生指壓力非藉口 靜觀助面對壓力

壓力太大導致情緒不穩 引起健康問題要好好正視

退役中國短跑名將張培萌日前被妻子發千字文控家暴及出軌，上載多張手腳瘀痕照片，直指遭丈夫虐打，不過張培萌竟然以「運動員都這樣，雄性激素高」解釋其家暴行為。其實運動員承受不少壓力，雖然良性壓力可推動運動員應付挑戰，但當壓力太大，會導致情緒不穩，作出失常的行為舉止，影響身邊人，甚至會引起健康問題，要好好正視。

你有壓力，我有壓力，生活在忙碌的都市，壓力無處不在，最重要是懂得面對壓力，不要為壓力找藉口。面對壓力，每個人的身體都會出現不同的徵兆，精神科專科醫生張漢奇指出，精神壓力大會影響生理及心理兩方面，生理症狀包括睡眠質素變差、食慾不振、頭痛、胃痛等，而心理上則集中力變差，更容易出現憤怒、不安等情緒，因而會經常罵人、動粗、動手動腳，甚至依賴藥物及酒精。若壓力處理不當，最終可能會導致焦慮症、抑鬱症、神經官能症等。

當察覺到自己出現以上的症狀，千萬不要無視身體發出的警號，要主動找出壓力的根源，先暫停導致壓力的工作，亦可以找家人和朋友傾訴，釋放壓力。另外，要養成良好的生活習慣，早睡早起，遠離煙酒藥物。同時可以培養興趣，例如做運動，從而減輕壓力。若情況許可，可以為自己安排一個短假期，休息一下。

至於在家中，可以多深呼吸，做一些放鬆的運動，進行靜觀，接受並正視壓力。如果想知靜觀是甚麼，健康蘋台將於10月22日（星期四）晚上，舉行我要正能量 【抗壓 X 靜觀教學】網上FAN享會，屆時精神科專科醫生張漢奇、臨床心理學家及靜觀導師吳崇欣，會一同與大家同步進行情緒指數的初步評估，分享情緒病患者的成因及治療過程，並會介紹及示範靜觀改善方法，參加者亦可在直播期間及之後的網上分享區向講者提出疑問，及早了解自己的精神健康狀態。

現凡報名參加【抗壓 X 靜觀教學】網上FAN享會之「壹會員」，更可以半價（HK$250）參加由Mindfully主辦之「靜觀體驗工作坊」，進一步跟導師學習靜觀方法，改善心境思維，名額30人，先報先得，額滿即止。

情緒病知多啲︱焦慮症

可以分為分離焦慮症、特定性恐懼症、社交焦慮症、恐慌症、廣泛性焦慮症。

成因：

焦慮症的成因與很多因素有關，主要是遺傳、過往的恐懼經歷、生活壓力、家長的管教因素等。

症狀：

長期處於擔心的狀態，儘管危機已退，焦慮的感覺持續不降，並且嚴重影響日常生活、學業或社交活動，你可能患上焦慮症，建議你尋求專業協助。

治療方法：

臨床研究顯示，「認知行為治療法」能有效地幫助患有焦慮症的兒童/青少年。此治療法主要是透過啟發患有焦慮症的兒童/青少年了解自己的情緒、身體反應、想法、及行為的互動關係及影響；嘗試多角度思考模式及行為體驗，協助他們如何面對及處理困擾的難題，緩和焦慮的感覺。亦有患者需接受精神科醫生的專業評估及治療，透過服用適當的抗焦慮藥，紓緩情緒問題。

資料來源：醫院管理局

撰文：鄭詩詠

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