高加索遊記｜走進「納卡共和國」 不被承認的國度 亞美尼亞阿塞拜疆戰火再起

高加索，是我憧憬多年之地。近年終於有幸到訪，隨即發現自己對她的了解少得可憐。我之前只知道「高加索三國」的名稱和簡史，卻不知原來這飽受列強爭霸之苦的地區，原來有多個不被承認的「不存在的國度」。納戈爾諾卡拉巴赫（Nagorno Karabakh，簡稱「納卡」)，就是其中之一。

納卡是這地區的名稱，混合了俄語、波斯語和突厥語，有「高地的黑色庭園」之意，也恰恰映照出這地的歷史和命運。阿爾察赫共和國（Republic of Artsakh）是其獨立後的正式名稱。

由於納卡不被國際承認，加上跟阿塞拜疆劍拔弩張的關係，只可以從亞美尼亞入境。我雖已在網上大致了解過程，但駕車通過過境關卡時，還是不免帶點緊張、期待和興奮。與不少領土或政治爭議地區一樣，納卡不會在護照上蓋印，獨特的簽證反倒可以成為我的紀念品。

基督教淵源長久 遊深山古修道院

納卡的「國土」幅員不大，海拔平均高於千米，高地景色吸引，也有深具歷史文化價值的景點。最值得參觀的，要數達迪萬克修道院（Dadivank Monastery）和甘扎薩爾修道院（Gandzasar Monastery）。亞美尼亞於公元300年建立世界上首個基督教國家，歷史源遠流長，其國內的主要旅遊點是為數不少的深山古修道院。納卡作為亞美尼亞歷史的一部份，也同出一轍。

達迪萬克修道院相傳由聖達迪（St. Dadi）於1世紀所創立，最早9世紀已見於文字記載。我駕車從蜿蜒山路前往，遠眺這座山谷之間的修道院。修道院跟山林環境相融，部份建築的頂部生有雜草，在白雪的映襯下，更顯簡樸秀氣。我在修道院內輕撫牆身、細看壁畫，細味這上千年的歷史痕迹。

甘扎薩爾修道院則位於Vank村附近的山頂之上，最早見於10世紀，是該地區最重要的宗教場所。「甘扎薩爾」在亞語中有「寶藏之山」之意，據說是指建在這含有貴金屬的礦藏的山上。我雖無法證實，但從山上的修道院遠眺四方群山，於我已是一大寶藏。

古修道院的存在，道出納卡與古亞美尼亞的連繫。早於5世紀時，納卡地區已是亞美尼亞人捍衛基督宗教、抵抗波斯宗教同化的根據地。到後來信奉伊斯蘭教的土耳其人大舉遷入高加索，漸漸形成亞美尼亞（連同納卡）夾在現土耳其和阿塞拜疆之間。兩者之間的民族和宗教矛盾隨年月累積，包括種族清洗式、上百萬人受害的「亞美尼亞大屠殺」。

廢棄清真寺 滿佈戰火痕迹

基督宗教在歷史上一直與納卡人同行，至今千年修道院已隱居深山守護，「年輕」的教堂仍然積極參與。我駕車來到蘇沙（Shusha），迷霧裏得見坎坷的聖救主基督主教座堂（Ghazanchetsots Cathedral）。這座位於市中心的白色大教堂，於1887年建成，設計參照亞美尼亞的埃奇米阿津主教堂（Etchmiadzin Cathedral），是本地重要的宗教中心。然而，蘇聯時期曾被用作糧倉、車庫。1988至1994年納卡戰爭期間，一度被阿塞拜疆人控制和破壞，直到戰爭結束並於1998年修復後，才回復舊用。

納卡境內現時的人口基本上全是亞美尼亞人，境內遍佈教堂。然而，這不能抹去兩族人曾經混居的歷史。曾被喻為「高加索巴黎」的蘇沙，如今已是滿目瘡痍，戰火痕迹遍佈每個角落。我從路旁停下，廢墟之中，隱約看見宣禮塔的塔尖。在廢棄的清真寺前，是一部焚毀的車輛。我戰戰競競，撥開叢生的雜草，卻似乎無法撥開全部的真相。清真寺內外明顯已遭破壞，但內部結構仍然安全。我走進空無一人的清真寺內，想起曾經有人在這裏聚集、祈禱，跟不遠處的教堂和平共處過。碎落的瓦礫卻提醒我，也許之後也有人在這裏哭泣、哀號、淌血，最後長眠或逃離這個曾經的家園⋯⋯我無法再待下去，只能轉身離開。

蘇聯「分而治之」 埋下種族衝突禍根

亞美尼亞人是歷盡苦難的民族，屢受多個民族的威脅與摧殘。納卡地區在歷史上一直多為亞美尼亞人聚居，也有跟阿塞拜疆人混居的時期，多種族共存本來就是正常不過的事。今天的悲劇，跟蘇聯時期採取「分而治之」政策有直接關係。當權者將亞美尼亞人為主的納卡劃入阿塞拜疆國境，以兩族矛盾消耗對蘇維埃政權的反對力量。阿塞拜疆視納卡為其國土，並壓制境內亞族語言文化、降低其人口比例等，但亞族人始終希望重歸亞美尼亞懷抱。他們於1988年以公投方式表明心跡，卻引發長達6年的納卡戰爭，雙方各有列強背後角力，死傷無數。1994年雙方協議停火，為免招來亞美尼亞吞併的口實，納卡以宣佈獨立成國作為折衷。

我來到首都斯捷潘納克特（Stepanakert），在「我們是我們的山脈紀念碑」

（We Are Our Mountains Monument）前駐足良久。 這個被稱為「祖父祖母」的地標，是一對佩戴傳統飾物的頭像，暗喻其身體藏於地底，象徵這裏的人與屬於他們的土地密不可分。 我在這裏遇上一個從美國回鄉的亞族家庭，作為難民離國的他們，從來沒有忘記自己的身份與歸屬。亞美尼亞人的悲歌堪比猶太民族，公義必須伸張，但我也沒有忘記那座空洞的清真寺，當權者的自私令無數平民生靈塗炭，不必要的苦難與民族宗教無關。2020年納卡烽煙再起，戰火之下也許有勝方，但從沒有贏家。

撰文、攝影：亞大

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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