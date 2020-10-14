日韓棍波辣車｜205匹後驅Subaru BRZ原始跑車格局 275匹前驅Hyundai i30N現代科技實用

FF vs FR駕駛樂趣大不同 揭背i30N速度完勝Subaru BRZ

有人說香港沒甚麼棍波車的選擇，就以35萬元預算，市面上已有Hyundai i30N Performance和Subaru BRZ任君選擇。記者有時候瀏覽各大汽車代理的Facebook專頁，看到有一些喜歡開空頭支票的車迷留言說：「如果香港有棍波一定買。」這些車迷說罷後，可能就不了了之，而代理當然深明這個道理，所以如非必要也不會貿然引入手波型號。今次CarMan找來這兩部城中碩果僅存的棍波車，看看手波車迷應該選擇哪一部。i30N和BRZ看似南轅北轍的對手，惟兩者都是獨當一面的棍波表表者。i30N代表着現今最刺激的棍波HotHatch，而BRZ則代表着傳統自然吸氣的後驅小跑車。

若果論動力和速度，身懷一隻Turbo的i30N可以任何時刻秒殺依靠自然吸氣的BRZ，事實上兩者的動力和扭力數值已說明這個差距。i30N的最大馬力為275匹，而BRZ則只得205匹，在起動一刻已能感受到i30N是一部徹頭徹尾的Turbo車，低至1,450rpm已能發放出350Nm的峯值扭力，相反BRZ則要去到6,400rpm才能享受到205Nm的峯值扭力。在日常駕駛而言，i30N那種輕鬆獲得的扭力就顯得從容得多，而BRZ雖然沒有豐厚的扭力支撐，不過勝在車身十分輕巧，只重1,265公斤，因此那怕沒有Turbo的輔助，步伐仍然表現得相當輕快。而當兩副引擎步進高轉區域的時候，i30N的動力就會逐漸衰弱，而BRZ則可以「好戲在後頭」一路踩到7,300rpm的紅區。BRZ這種追求高轉速的引擎絕對是買少見少，而對於很多熱血車迷來說，BRZ這種傳統味道隨時更有玩味。

不過無論我們如何為BRZ的自然吸氣水平對向四汽缸引擎說更多好說話，面對着i30N的2公升直四Turbo引擎，事實還是擺在眼前，BRZ比i30N慢是鐵一般的事實。

彎路表現 BRZ隨時甩尾i30N講求抓地力

彎路表現方面，BRZ向來是一部標榜可以讓駕駛者感受到後驅動態的小跑車，因此多年來廠方都是為BRZ配備慳油低阻力輪胎，然而在牛潭尾一帶的山路游走，不用太高速度已感受到BRZ的車尾蠢蠢欲動。相反i30N就是以追求速度為首要目標，因此車子已標準配備可調式電子LSD、Pirelli專門設計的P Zero輪胎及可調式電子避震。光是這三項標準配備，已奠定了i30N的彎路表現絕非泛泛之輩，而事實上i30N在彎路上就像一隻約瑟爹利死咬着一件深愛的玩具，無論速度幾高都不願放手。這種講求抓地力的操控表現跟BRZ截然不同，也許這就是FF和FR車的先天性差異。

既然這兩部車都是棍波車又怎能不提它們的波箱操作呢？由於BRZ是採用縱置引擎佈局，因此波棍是直接跟波箱連結起來，開車的時候亦能感受到波箱傳來的震動，轉波的感覺比起i30N更具機械感，惟獨是離合器的重量略嫌稍輕，欠缺跑車應有的質感。但除此之外，BRZ的坐姿、佈局都是完全一部傳統跑車該有的。至於i30N，就很明顯是由一部家庭揭背車強化而成的Hot Hatch，因此坐姿明顯比BRZ為高，佈局亦跟一部普通i30N毫無分別。再加上i30N採用了一個橫置引擎佈局，所以波箱是須要經過連桿才到波棍，雖然檔閘行程跟BRZ差不多短，但論手感就稍遜於BRZ了。不過i30N又在離合器一環挽回些少分數，事關它的離合器擁有適當的重量，開起來明顯更有質感。

總括而言，要從這兩部車中挑出一個贏家基本上是不可能的，事關它們各自都擁有截然不同的取態。對於喜歡甩尾感覺的玩家是絕對不能錯過即將停產的BRZ，但對於喜歡響喉、速度和追求一定實用性的玩家來說，i30N是市面上其中一部最佳Hot Hatch，所以說到底閣下還是要想清楚自己的取態是甚麼才最重要。

Hyundai i30N Performance：

引擎：1,998c.c. 直四Turbo

馬力：275PS/6,000rpm

扭力：352Nm/1,450-4,700rpm

傳動：6前速手動波箱，前驅

售價：$358,800

查詢：Hyundai HK

Subaru BRZ：

引擎：1,998c.c. 水平對向四缸

馬力：205PS/7,000rpm

扭力：205Nm/6,400-6,600rpm

傳動：6前速手動波箱，後驅

售價：$329,800

查詢：Motor Image HK

採訪：梁彥韜

攝影：李卓霖

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