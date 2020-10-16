Mario Kart｜《Mario Kart Live：Home Circuit》孖寶賽車試玩 模型車操作、賽道鋪設示範

《Mario Kart Live：Home Circuit》是一款用《孖寶兄弟》實體玩具車遊玩的AR擴增實境賽車遊戲。

Switch遊戲《Mario Kart Live：Home Circuit》正式發售。售價約$900。目前有售Mario和Luigi兩款式。

《孖寶賽車》（Mario Kart）唔少人都玩過，今次《Mario Kart Live》特別在玩實體孖寶遙控玩具車。打開箱有一款車，還附送架設賽道用的4塊閘門紙牌、2塊方向指示板和一條充電線，沒有遊戲卡帶，必須上Nintendo Store免費下載遊戲。首次連接，要用玩具車上的鏡頭認一認Switch生成的QR code完成配對。

玩具車上有鏡頭，鋪設好賽道，在遊戲中就可以遙控玩具車，在當中遊玩。而且Switch上的遊戲畫面用了AR擴增實境技術，外面看像玩普通搖控車，遊戲畫面則可以見到電腦操作的敵人車輛，一樣可以像過往的《孖車》般食菇、放蕉皮、用道具。

遊戲流程是要先用附送的4塊閘門賽道板架設賽道，2塊方向指示板則可以選放不同的位置。第一次玩時要先行一圈，畫好賽道。如果想多人遊玩，朋友要有多一台Switch和多一架車才可加入。

實試在遊戲中有一定速度感，但有趣的是在畫面外看實物，玩具車的速度其實很慢，我們用file架設了一些小斜坡，也爬得頗為吃力，不過遊玩時是完全不會覺得唔夠力，有用心設計過鏡頭擺位。使用加速蘑姑時會加速、中招會減速，然而，最大問題是你首先要有足夠空間來玩，才有加速衝刺的爽快感。

記者：馬子聰、司徒港燊

攝影：張志孟

編輯：鄒仲安

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！