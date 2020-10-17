兒童口罩｜兒科醫生教幫小童戴罩5部曲 復課出門防疫小貼士

學童上學外出的防疫貼士 戴口罩勤洗手書包帶三個口罩備用

復課後，家長們都很擔心子女在學校會不小心受感染，但其實在上學前放學後，就有很多防疫注意事項。家長為子女戴口罩看似簡單，當中也有容易被忽略的細節，一不留神更會影響口罩成效。港怡醫院兒科專科沈澤安醫生指，最有效的防疫方法還是從教育方面着手，讓小朋友建立良好的自我防疫意識。故此，沈醫生這次將詳細講解助小童戴口罩最正確的方法，以及上學外出的防疫貼士，助家長教育小朋友正確防疫方法。

附20款兒童口罩檢測報告：https://hk.adai.ly/e/zmSysqzwxab

助小童戴口罩最正確5部曲

一、戴口罩前洗手

無論大人或小朋友，戴口罩前記緊洗手。家長助子女戴口罩固然要注意雙手清潔，但小朋友在戴口罩過程中，亦有機會因感到不適或不合作而接觸口罩，所以父母子女雙方均須清潔雙手。

二、先戴好兩邊耳繩

傳統設計的口罩一般是有顏色向外，有鼻線的位置是向上的，戴的時候先戴好兩邊耳繩，確保位置正確，檢查耳繩是否完全繞過耳背部份，盡量避免因錯位而為小朋友帶來不適。

三、輕壓鼻線，確保緊貼鼻樑

鼻線位調整至鼻樑稍高位置，用兩指稍稍施壓，盡量令鼻線緊貼鼻樑。如小朋友樑直的太低，或者就要在戴上前，先微微在中間摺起，再按小朋友鼻樑微調。

四、拉下口罩下方位置至完全包裹下巴

盧醫生發現很多家長都忘記這一步，但其實口罩上下緊貼，比左右兩邊更重要，要多加留意。最後還要檢查口罩兩邊有沒有出現大漏氣位。

五、戴上口罩後要再洗手

無論是戴新口罩，還是重用口罩，都要緊記在戴後再一次清潔雙手，便萬無一失了。

洗手消毒最work 傳統即棄口罩比布口罩好

戴口罩前後都要洗手，可想而知洗手的重要性。沈醫生強調，最重要是教兒童勤洗手和正確的洗手方法，使其養成習慣。

正確洗手方法：

1：雙掌磨擦，清洗掌心。

2：雙手互相搓洗手背。

3：逐一清洗每根手指。

4：用指尖洗擦手指罅。

5：最後緊記要洗手腕位置。

6：抹乾雙手。

如小朋友無法自己洗手指，家長便要從旁協助，尤其小朋友愛吮手指，必須確保每根手指都清洗乾淨。家長亦要緊記提醒小朋友，水龍頭其實也相當不潔，所以洗手後不要接觸水龍頭，如果是拉推開關的就可用手肘位來關水掣；而傳統扭動開關的，就要用紙巾隔着來開關。

不少家長都會為小朋友買可重用的口罩或布口罩套，但沈醫生說重用口罩有藏菌風險，最佳選擇還是傳統即棄口罩，用完或弄濕後即時更換就最好。

返學前後防疫指南

自復課後，每日仍有確診個案，加上幼兒的自理能力較低，難免令家長擔心。對於如何在學校也能做好防疫工作，下課後又是否須要徹底消毒呢？沈醫生指：「現時情況主要教兒童如何戴口罩和洗手，重複做便可以，毋須太多要求，逼得兒童太緊。」學校一般會要求學生在書包帶最少3個後備口罩，但即使學校沒有要求，家長亦應自行準備以便隨時更換。

病毒可以殘留在紙張上一段頗長的時間，我們未必可以全面消毒。沈醫生說：「例如學校工作紙或勞作作品，都是不可能被消毒的，只能盡力做。例如回家後鞋子放外面，抹了酒精才入屋，另外書本可先用包書膠包好，回家後用酒精抹包書膠即可，書裏面則很難消毒，文具亦一樣。」

沈醫生再三強調，可消毒的都應嘗試消毒，但最重要的還是教育，在家亦不能鬆懈，勤洗手，讓小朋友建立良好的自我防疫意識比任何事後消毒都重要。

兩歲以下避免戴口罩 防止幼兒接觸臉部

K Kwong和沈醫生均不建議兩歲以下幼兒戴口罩，一來是口罩大小未必適合，二來是口罩擋着臉部，可能會令兒童呼吸困難，兒童口水也會沾濕口罩，影響透氣。尤其是兩歲以下兒童，會經常觸摸臉部、揉眼或嘗試除掉口罩，更會增加受感染機會。

但如果想外出又可以怎麼辦呢？沈醫生指四周的人戴口罩已經可以保護兩歲以下的兒童。如到較高危的場所，也有公司出產塑膠面罩，家長可考慮買給兒童。坊間流傳抱嬰兒時面向自己，這也是一個方法，戴口罩目的是希望避免雙手接觸口鼻和眼睛，若這個方法可以減低風險便是好的，總之就是盡量避免幼兒用手接觸臉部，比戴不合臉形的口罩更有效，當然還要避免帶他們到人多及高危的地方。

即睇《化學博士K Kwong口罩檢測全攻略 兒童版》復課防疫全面升級

記者：韓繼聰

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