一家人 | 在家 · 瑜伽 | Lesson 4 - 美腿美臀育成篇

香港不少女性長時間坐在辦公室工作，不僅越坐越懶，屁股亦變得越來越大，令下身看起來肥短。除了形成梨形身材外，還帶來假胯寬的問題。與其羨慕別人有「蜜桃臀」，不如跟Amanda老師多做「在家 · 瑜伽」，教你如何利用水樽和廢紙鍛煉臀部及腿部肌肉，讓大家輕鬆減下可惡的贅肉，還可以矯正骨盆歪斜！

動作一（趴姿抬腿）

步驟：

1. 首先趴在瑜伽墊上，前臂撐地，掌心朝下，雙腿併攏分開。

2. 屈膝，腳尖繃直相觸，用臀部的力量將大腿向上抬高，離開地面。這時會感受到臀部和大腿後側有緊實的感覺。

3. 停留30秒後緩慢放下，轉做下犬式放鬆身體。

此動作是針對臀大肌和豎脊肌作訓練，能塑造美臀纖腰。注意肚子要收腹貼地不拱起，下輕微內凹即可，切勿用力過度，亦不可聳肩。

動作二（弓步蹲）

步驟：

1. 從下犬式開始，右腳往前，膝蓋彎曲，形成大跨步的弓步。左腳則在後，膝蓋著地，前後腳的大小腿間呈現兩個90度。

2. 打開胸腔，將雙手放在腰上，後腳腳跟稍微離地，進行下蹲動作，膝蓋不要觸碰地面。

3. 停留10秒後做下犬式放鬆，再換邊練習。

此動作主要針對股四頭肌與臀大肌，能夠鍛煉核心，改善髖部、腿部、背部、肩部及腹部的靈活性。注意保持身體平衡，重心放在後膝上，背部要挺直，前腳的膝蓋不能超過腳尖。

動作三（仰臥剪刀腿、仰臥抬腿）

步驟：

1. 首先預備2枝水樽，擺放在合適的位置後，平躺在瑜伽墊上，雙腳穿過水樽中間。

2. 雙腿繃直抬高，與地面呈45度後，輪流跨過水樽，每邊各做10次。

3. 如果想加深難度的話，可以雙手抱頭或手肘撐在地板上，身體向後仰。將臀部與雙腿抬起，慢慢地將膝蓋帶向身體的一側；或使右腳跨過水樽，回到起始位置，再換腳做。

4. 最後緩慢地放下還原，平躺在地面上休息（亦可選擇抱膝休息）。

此動作透過跨水樽來運動臀部肌肉，亦有矯正骨盆、強化骨盆肌肉的效果。可是別忘了做動作的過程中，保持收腹，亦要時刻夾緊臀部肌肉。

動作四（單腿橋式）

步驟：

1. 平躺屈膝，雙手放於身體兩側，雙腳與肩、臀同寬。背部往地面平貼，收腹。

2. 將臀部抬起，使身體呈一直線。然後將右腳打直往上抬起，停留5至10個呼吸。

3. 讓背部回到起始位置後，換左腳抬起。

3. 完成一組動作後，可將身體慢慢轉向右邊休息3-5分鐘再起身，或是選擇抱膝休息。

此動作有助改善骨盆前傾的問題，除了能伸展後腿肌群，讓臀部變緊緻外，亦有效對付臀部多餘脂肪。惟注意應由臀部發力，而非用胸腔把身體拉起。當身體慢慢回到地面時，由上背先落，再到腰，最後到臀部。

動作五（側向滑步）

步驟：

1. 抬頭挺胸，雙腳併攏分開，雙手置於髖部。下半身一邊腳作為重心，輔助平衡，另一邊腳踩著廢紙，然後向側邊滑行，感受大腿內側肌肉的伸展，慢慢打開髖關節。

2. 停留一會兒，回到起始位置，換邊再重覆做10次。

此動作主要訓練臀部肌肉及股四頭肌，注意動作中膝蓋不要內彎，雙腳回到起始位置時要保持伸直。

動作六（側弓步）

步驟：

1. 首先將雙手合十放在胸前，左腳朝側邊跨出一大步，膝蓋、腳趾和腳碗呈一條直線。

2. 雙腳腳尖朝前，背部拉直，以臀部為重心向下蹲，右腳尖踩著紙張推動向外滑，左腳屈膝。

3. 側蹲後，臀部及左腳用力將身體撐回站立姿勢，回到起始位置。

2. 雙腳左右交替做，每組做10次。

此動作能刺激大腿內收肌群，助你有更緊緻的大腿內側線條。但注意肩膀要保持水平，腰要伸直，動作幅度不要太大，做到自己接受範圍即可。

動作七（女神式）

步驟：

1. 站在瑜伽墊上，將雙腳打開，膝蓋和腳趾指向外。

2. 身體慢慢往下蹲，將膝蓋彎曲，雙手放在腰部中間位置。

3. 如果想加強難度，可以試著將腳尖踮高來練習，停留5至10個呼吸再休息。

此動作有助收緊大腿內側，腹部及臀部肌肉，同時亦可改善駝背、鍛煉腹部肌群。不過注意核心要穩定，下背保持打直，臀部不要往後翹，下蹲時膝蓋與腳掌方向一致。如果你的膝蓋、腳踝或髖部曾經受傷，不建議練習。

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